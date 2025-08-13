Cruz Roja Miranda impulsa un programa de animación hospitalaria coordinado con el Santiago Apóstol

Cruz Roja llamará a las puertas de las habitaciones del hospital a partir de septiembre. Lo hará dos tardes a la semana para 'entretener' y ... acompañar a los pacientes que allí se encuentren ingresados, ya sean niños o mayores. Una idea que ha sido muy bien acogida por la dirección del Santiago Apóstol y también por las entidades del tercer sector de la ciudad, que eligieron el proyecto preparado por el departamento de Juventud de la Asamblea Local para recibir la financiación del Consejo de Servicios Sociales.

Van a contar con 14.310 euros de ayuda, para cubrir el 80% del presupuesto fijado en casi 17.900 euros, de cara a poder llevar a cabo durante un año iniciativas de 'Animación hospitalaria', tal y como pone de manifiesto el propio título del proyecto presentado en el Consistorio. «El objetivo es acompañar a las personas que pueden estar más solas o realizar diversas actividades de entretenimiento con ellas. Nos hemos propuesto llenar parte de la tarde porque es cuando hay una menor actividad médica y menos visitas de profesionales sanitarios», explicó Arkaitz García, técnico de Cruz Roja Juventud y encargado junto con su equipo de voluntarios de diseñar las propuestas y desplazarse al centro sanitario dos días a la semana.

En principio, está previsto que él sea la figura encargada de la coordinación y el enlace con el hospital, al que acudirá cada una de las jornadas que se marquen en el calendario con otros dos jóvenes voluntarios que irán rotando. «Están muy motivados para participar y colaborar en el proyecto. Les ha encantado, es algo muy social y estoy convencido que vamos a hacer algo muy interesante».

Son varios, de los 15 vinculados al área de Juventud de Cruz Roja, los que ya se han mostrado interesados en formar parte del proyecto y con ellos en septiembre se iniciará un proceso de formación, para mejorar sus habilidades de cara a tratar con pacientes y gente enferma de todas las edades. Periodo que también emplearán para terminar de dar forma a las iniciativas que vayan a desarrollar con las personas que permanezcan ingresadas en el Santiago Apóstol.

Una vez que se complete esa etapa, será cuando empiecen a acudir al hospital, con el que «la coordinación va a ser permanente y nos indicará a quién nos podemos dirigir, porque va a ser una atención totalmente individualizada. Adaptaremos las actividades en función de las necesidades de cada paciente».

Lo harán durante todo un año hasta finales de agosto de 2026, atendiendo al compromiso adquirido al recibir la subvención del Consejo de Servicios Sociales. «Estamos convencidos de que acompañar y entretener puede contribuir a la recuperación de las personas ingresadas», valoraba García.

Y lo hacía atendiendo a los resultados de experiencias similares que desde hace tiempo está desarrollando Cruz Roja en otros centros sanitarios tanto en Aranda como en Burgos. «Se ha visto que tiene muy buena acogida por parte de los pacientes y eso es lo más importante. Al final, se trata de que ellos estén a gusto y se sientan bien, que les ayudemos con lo que hacemos».

A priori, García reconoce que para Cruz Roja ya ha sido «muy gratificante» que el Consejo de Servicios Sociales haya avalado su proyecto y lo haya elegido para recibir financiación. «Uno de los objetivos del área de Juventud es que nosotros hagamos actividades por y para Miranda, para la población más joven, pero también para otras edades. Lo bonito de esto es que nosotros creamos un proyecto, lo ejecutamos y luego vemos el resultado. Hacemos todo el proceso que es lo más satisfactorio del mundo social; no quedarse sólo en el papeleo, si no ver que las cosas funcionan».

Lenguaje y pictogramas

También se va a ver en la calle el resultado de mejorar la señalización y las indicaciones mediante la colocación de cartelería con lenguaje adaptado y pictogramas. La propuesta partió de Aspodemi y como era el único proyecto, al margen del de Cruz Roja, que se había presentado a la convocatoria del Consejo de Servicios Sociales, se optó por financiarlo con el dinero que restaba de los 36.000 a los que se podía optar.

Así que la entidad va a tener que reajustar la inversión en cartelería a una ayuda de 15.685 euros, que es lo que resta del importe total para poder ejecutar el proyecto que lleva por título 'Miranda fácil, la ciudad se construye pensando en la ciudadanía a través de la accesibilidad cognitiva'.

Por su parte, el concejal de Servicios Sociales, valoró la iniciativa de ambas entidades que han presentado propuestas «novedosas, ya que no hay nada parecido en la ciudad en el caso de ambos proyectos». Sí que lamentó que sólo dos asociaciones se hayan animado a plantear más iniciativas. El año pasado fueron seis.