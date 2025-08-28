El Crucero de Miranda se prepara para su III Open de Dardos

El primer fin de semana de octubre, concretamente los días 3,4 y 5, se darán cita en el barrio de El Crucero algunos de ... los mejores jugadores de dardos de España y del mundo. Se podrá también acudir de público para disfrutar del campeonato y participar en la tradicional comida solidaria, que este año irá destinada a Izan Arbaizar, un niño que padece parálisis cerebral infantil y diversas patologías asociadas a su condición.

El principal organizador del evento, Javier Martín 'Ñapi', asegura que el torneo reunirá a unos cuantos campeones de España y del mundo. Está confirmada la asistencia de Julio Barbero, que vendrá desde Cuenca y de José Antonio Justicia, desde Alicante, ambos campeones de España. También asistirá Martí Martín, campeón del mundo de dardos y varias veces campeón nacional. Repetirá por su parte Edu García, que será el encargado de defender el título que consiguió en las dos ediciones anteriores.

La competición echará a rodar el viernes día 3 de octubre con la categoría de parejas, en la que los dos ganadores recibirán un premio de cuatrocientos euros junto con el trofeo de campeón. Se reservará también un breve espacio para que los más pequeños puedan ir practicando de cara a futuras ediciones.

El día grande será el sábado, donde tendrán lugar las categorías individuales, que volverán a estar divididas en dos grupos. El individual de segunda será por la mañana y el absoluto, donde competirán los mejores jugadores del país, será por la tarde. Sobre las tres se parará para degustar la caparronada solidaria, en la que será imprescindible adquirir el ticket, que se encuentra a la venta en el bar de El Crucero a un precio de cinco euros.

Este año, como novedad, se ha introducido la categoría individual femenina, denominada 'Amigas de Nadia'. Ñapi confiesa que el nombre se le ocurrió a su mujer y admite sentirse muy contento con el recibimiento de la misma. «Al principio parecía que iban a ser cuatro las chicas que se iban a apuntar y al final van a ser veinticuatro». Esto evidencia que también existe interés femenino por los dardos.

La organización asegura que «van a venir dos campeonas de España, Garbiñe desde Bilbao y Laura de Cantabria», por lo que queda claro que el torneo va a contar con nivel muy alto en todas sus categorías.

A ciegas

El domingo concluirá esta tercera edición con la divertida sección de las parejas ciegas. «Se meten en un bombo las bolas de los jugadores buenos y de los menos buenos y terminamos siempre pasando un buen rato», explica su organizador.

Por otro lado, el gran recibimiento por parte del público digital en la edición pasada, hace que Ñapi confirme que «volveremos a retransmitir el torneo en el canal de Twitch 'jugadores de dardos'. El objetivo sigue siendo el mismo, conseguir un mayor alcance y atraer a futuros participantes del torneo.

En cuanto a las plazas asegura que «las tengo cubiertas desde hace un mes». El torneo se ha cerrado finalmente con 64 participantes en cada categoría individual y con 24 en la edición femenina, que principalmente iba a tener 16.

La organización estima que acudirán al evento unas 400 personas entre público, participantes y acompañantes.