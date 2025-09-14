El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Montse Cantera, concejala de Fiestas. Avelino Gómez

«Creo que vamos por el buen camino y en aquello que se falle habrá que mejorar»

La concejala de Fiestas, Montse Cantera, hace un balance positivo de una fiestas que cree que han respaldado la presencia de numeroso público

Cristina Ortiz

Domingo, 14 de septiembre 2025, 22:41

El tiempo ha acompañado y cuando el sol se suma como un invitado más a la celebración de las fiestas patronales, parte del éxito del ... programa está garantizado, concretamente el que va ligado a la participación de los mirandeses en las actividades organizadas entre jueves y domingo. Al menos, así lo entiende la concejala de Fiestas, Montse Cantera, que se mostraba satisfecha y hacía un balance positivo. «Hemos visto a gente participando en todas las actividades repartidas por la ciudad. Ha habido distintos estilos para distintas personas y propuestas familiares, y todo ello ha facilitado que la gente haya asistido», explicó la responsable del área.

