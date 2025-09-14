«Creo que vamos por el buen camino y en aquello que se falle habrá que mejorar»

El tiempo ha acompañado y cuando el sol se suma como un invitado más a la celebración de las fiestas patronales, parte del éxito del ... programa está garantizado, concretamente el que va ligado a la participación de los mirandeses en las actividades organizadas entre jueves y domingo. Al menos, así lo entiende la concejala de Fiestas, Montse Cantera, que se mostraba satisfecha y hacía un balance positivo. «Hemos visto a gente participando en todas las actividades repartidas por la ciudad. Ha habido distintos estilos para distintas personas y propuestas familiares, y todo ello ha facilitado que la gente haya asistido», explicó la responsable del área.

Sí lamentó que las carrozas tuvieran dificultades para avanzar por Ramón y Cajal por la presencia de coches estacionados, cuando estaba prohibido, y también que en la segunda vuelta se encontraran con algunas terrazas ya montadas. Aspectos que, aseguró, se revisarán una vez concluidas las fiestas, con las personas responsables de la seguridad, para ver «qué es lo que ha pasado y tomar medidas al respecto. En el caso, de los hosteleros que montaron las mesas, recibirán la sanción correspondiente», aseveró.

También, ahora, una vez pasadas las fiestas, tocará sentarse de nuevo con los grupos carroceros para ver qué hacer de cara al próximo año para que el acto central del sábado recupere brillo y peso. Éxito que también dejó claro pasa porque «la ciudadanía se implique y ponga un granito de arena». El gran reto de cara a 2026 es impulsar esa actividad.

En ese sentido, se mostró abierta a valorar la idoneidad o no de programar fuegos artificiales el sábado, cuando se desarrolla el desfile de carrozas, o si es necesario retrasar ese espectáculo para que no se solape con el anterior y el público no se marche de la calle La Estación tras la primera vuelta, sin esperar a conocer siquiera los premios del desfile.

Si bien, señalaba que el emplazamiento de las dos sesiones pirotécnicas en el programa tiene su razón de ser, se lanzan dos días seguidos porque eso abarata costes. «Hacerlo con la misma empresa y dos jornadas consecutivas supone un ahorro, pero todo es valorable y mejorable».

También en lo que a conciertos se refiere. «Para gustos, colores y creo que había actuaciones para todos los públicos». En ese sentido destacó la presencia de Talco, para la juventud, «que disfrutó mucho»; y Demarco, con flamenco, que «llenó la calle Cantabria. Estuvo muy bien y gustó mucho». A esos hay que sumar un proyecto local, el de NoRem y el Orfeón, por el que tanto Fiestas como Alcaldía decidieron apostar desde el principio. «Un día ese escenario tiene que ser para un grupo de Miranda y este año surgió esa idea, y creo que fue un éxito».

Por lo demás, dejó claro que se cuenta con un dinero y hay que ceñirse a él a la hora de contratar conciertos, aunque ello implique que no se puedan traer grupos que estén pegando fuerte en este momento. «Hay un presupuesto para ello y lo cierto es que los cachés de los grupos están disparados», reconoció

Por otro lado, se mostró muy satisfecha con el desarrollo de la feria de artesanía, que «ha crecido hasta los 28 participantes, con lo que está en alza. Es una apuesta decidida que va a más». De muy satisfactoria calificó también la cita gastronómica del sábado en La Estación, en la que se agotaron todas las copas serigrafiadas específicamente para este año y se sacaron incluso algunas de ediciones anteriores

«Creo que vamos por el buen camino y en aquello que se falle habrá que valorar qué hacer y cambiar para seguir mejorando», concluyó.