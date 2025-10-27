Corte al tráfico del Camino de Anduva en Miranda por obras de canalización Los trabajos está previsto que duren dos días y comenzarán el miércoles a las 9.30 horas

Cristina Ortiz Lunes, 27 de octubre 2025, 14:18 Comenta Compartir

Las obras de ampliación del saneamiento de Camino de Anduva arrancarán este miércoles 29 y, para poderlas llevar a cabo, el Ayuntamiento se va a ver obligado a reorganizar durante dos jornadas la circulación del tráfico. Concretamente, se va a cortar esa vía entre la Avenida de Europa y el Estadio Municipal.

Desde el miércoles a las 9.30 no se podrá circular por esa calzada hasta el viernes, aunque si los trabajos concluyen antes de abrirá la calle con antelación y sin aviso previo.

Pero, en principio, el cierre implica que el acceso a albergue, guardería y colegio Príncipe de España estará cortado al tráfico rodado y sólo será posible de manera peatonal o en bici. En el caso del polideportivo, tanto llegada como salida, podrán efectuarse con vehículo pero por la carretera del Penbu.

Estas obras, que fueron contratadas por el Ayuntamiento de Miranda por importe de 47.918 euros, consisten en ejecutar un nuevo colector paralelo a la nueva grada que se está construyendo en ese estadio.

Temas

Miranda de Ebro