La actuación abarca 600 metros lineales desde la rotonda de la Carretera de Fuentecaliente. Avelino Gómez

Los Corrales mejorará su acceso desde Miranda con una acera de 2 metros y un carril bici de 2,5

El Consistorio ha sacado a licitación 391.436 euros el arreglo de 600 metros lineales a partir de la rotonda de la carretera de Fuentecaliente

Cristina Ortiz

Miércoles, 13 de agosto 2025, 17:26

Los Corrales va a mejorar su acceso y, con ello, la seguridad tanto para los peatones como para los ciclistas. El proyecto para construir un ... carril bici en ese entorno incorpora también una acera para cubrir andando los 600 metros lineales que van desde la rotonda de la carretera de Fuentecaliente hasta la zona de la urbanización residencial levantada en los últimos años en ese barrio.

