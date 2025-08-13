Los Corrales mejorará su acceso desde Miranda con una acera de 2 metros y un carril bici de 2,5

Los Corrales va a mejorar su acceso y, con ello, la seguridad tanto para los peatones como para los ciclistas. El proyecto para construir un ... carril bici en ese entorno incorpora también una acera para cubrir andando los 600 metros lineales que van desde la rotonda de la carretera de Fuentecaliente hasta la zona de la urbanización residencial levantada en los últimos años en ese barrio.

La intervención, que es una de las cinco actuaciones incluidas en la subvención de fondos europeos lograda la pasada legislatura por el Consistorio para ejecutar hasta cinco tramos de carril bici en la ciudad, cuenta con un presupuesto de 391.436 euros (IVA incluido), tal y como se recoge en la licitación publicada por la administración local, en la que se fija un plazo de 4 meses para la ejecución de la obra.

Trabajos que se realizarán atendiendo a un proyecto que para ese tramo de 600 metros plantea como solución el regularizar la calzada a 6 metros de anchura, reservando dos en un lado para habilitar una acera y 2,5 en el otro, para el carril bici, que será bidireccional. Además, se mantendrán dos cunetas naturalizadas como resguardo y banda de servicios a ambos lados de la calzada.

La actuación también recoge modificaciones en algunas instalaciones de suministro. En concreto, se prevé el soterramiento de un tramo de la red eléctrica, al verse afectados los postes existentes por el trazado del carril bici;y, además, se ha marcado la necesidad de desplazar un poste de la red de telefonía que afecta al recorrido reservado para las bicis.

Los redactores del proyecto, tal y como se recoge en el documento base para la licitación, han optado, a la hora de dibujar sobre el terreno los diferentes espacios, por crear carriles segregados para cada uno de los usos (vehículos, bicicletas y peatones), de cara a garantizar la separación física del carril de automóviles, por entender que la medida «redundará en la seguridad de los usuarios».

Y es que, a la hora de diseñar todos los elementos a colocar sobre el suelo, se ha tenido en cuenta que la carretera a la que afecta el proyecto es una vía interurbana, que «soporta una intensidad de tráfico importante que desaconseja el uso compartido de la calzada entre ciclistas y vehículos motorizados».

Para poder disponer del suelo necesario para ampliar la plataforma de la calzada y contar con el espacio suficiente para ciclistas y peatones ha sido necesario llevar a cabo expropiaciones de terreno, ya que con la superficie pública no cabían todos los elementos. Si bien, apenas ha supuesto un gasto, ya que se han destinado a este fin 1.477 euros (más IVA). Las empresas interesadas en ejecutar la obra tienen hasta el 2 de septiembre para presentar sus ofertas económicas en el Consistorio.