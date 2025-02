Un corazón de Miranda en la camilla para sanar almas rotas

La terapia craneo-sacral CST (por sus siglas en inglés) es un enfoque suave y práctico que libera las tensiones profundas en el cuerpo para ... aliviar el dolor y la disfunción, y mejorar la salud y el rendimiento de todo el cuerpo. Descubierta por el médico osteopático John E. Upledger, se usa cada vez más como medida preventiva de salud por su capacidad para reforzar la resistencia a las enfermedades y es eficaz para una amplia gama de problemas médicos asociados con el dolor y la disfunción.

Así las cosas, junto a la liberación somatoemocional o psicológica, son las herramientas con la que medio centenar de terapeutas se han unido a la acción altruista impulsada por el Instituto Upledger en Paiporta y Catarroja, dos de las zonas más afectadas por la DADAde Valencia, para dar todo el combate posible a los traumas de las víctimas del desastre.

La expedición aterrizó en la zona afectada el pasado fin de semana y se prolongará hasta el mes de julio en los centros de Yoga Bo, en Catarroja; y de José Torres Osteopatía, en Paiporta. Han sido tres duros meses de organización liderada por el neurocientífico mirandés Arturo Quintana, titular de la plataforma Dr.Paciente.

«estaba en Holanda haciendo una formación con este mismo instituto y me llamó el director. En octubre comenzamos a planear, entonces lo que más se necesitaba eran brazos y músculos para limpiar el desastre, pero ahora la gente está por los suelos. Hemos logrado unir a 50 terapeutas de varios lugares de España, pero también de Méjico, Francia y Colombia, y nos rotaremos en Valencia de manera quincenal, los fines de semana, para coordinar la acción con nuestros trabajos», explica el de Miranda.

El objetivo no es otro que tratar al máximo de gente posible. «Queremos llegar a 200 o 300 personas de aquí a julio, pero si vemos que hay más pacientes que lo necesitan y terapeutas dispuestos, volveríamos a la carga a partir de septiembre. Nos quedamos en casas de la gente, con otros voluntarios», explicaba el especialista.

Pese a que sólo llevan unos días trabajando sobre el terreno, Quintana ya ha podido apreciar las consecuencias del desastre natural en primera persona.

«La gente está con el alma rota, es una pena enorme. Hay personas que se están quitando la vida, la salud mental está bajo mínimos allí. Ves negocios cerrados por todos lados, eso en el caso de que puedan cerrar su persiana; y pocos son los que tienen un sustento económico para poner en marcha de nuevo el negocio. Hay mucha gente deprimida, los peritos del seguro van, pero algunos no dan ni el parte ni al seguro, con lo que las ayudas se retrasan. Ellos tienen tatuada la frase, si necesitáis ayuda, pedidla. Por eso hemos ido a hacer lo que podamos», resume el terapeuta.

Miedo al olvido

Mientras que los voluntarios altruistas de Upledger buscan visibilidad y que el boca a boca les haga llegar al máximo número de pacientes, los propios valencianos sólo claman por no caer en el olvido.

«Yo llevo desde septiembre para poner en marcha mi página web y otros proyectos, pero ahora levo tres meses en cuerpo y alma para organizar todo lo que estamos haciendo allí. Pero no nos quejamos en absoluto, que yo tengo mi consulta y mis pacientes, mi sustento; pero la gente de allí necesita ayuda de verdad. He paralizado todos mis proyectos, así que ponemos el corazón en la camilla y vamos con toda la ilusión del mundo. La gente sigue estando muy jodida allí y lo que piden es que su situación no caiga en el olvido».

Todas las personas que sufran de ansiedad, estrés o depresión podrán acceder a tratamiento psicológico o terapia craneo-sacral a través del formulario: https://forms.gle/gCkmYk9CqzZ5YSNF7.