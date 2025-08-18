Convenio del Ayuntamiento de Miranda con la asociación de autismo
La entidad recuibirá 10.000 euros
Raúl Canales
Lunes, 18 de agosto 2025, 23:53
El Ayuntamiento ha firmado un convenio de colaboración con la asociación Autismo Burgos por el que las arcas municipales aportarán 10.120 euros para la ... realización de actividades, lo que supone un 37 % sobre el presupuesto del proyecto del colectivo, que asciende a un total de 27.000 euros.
El objetivo principal del convenio es mejorar la atención a las personas con trastornos del espectro autista (TEA). Se ha presentado un programa de actividades a desarrollar que incluye sensibilización social, coordinación con los centro educativos, coordinación con el entorno socio-sanitario, asesoramiento, apoyo y formación a familias, así como un programa de ocio y deporte.
Tras la firma del convenio, se anticipará el 70% de la subvención y el 30% restante será abonado tras la justificación de la realización del proyecto, que habrá de presentarse antes del 31 de diciembre de 2025.
