El Continental de Miranda aspira a ser el campeón nacional con la mejor tortilla de patata

Tortillas de patata hay casi tantas como cocineros, y no sólo profesionales, ya que no deja de ser una especialidad culinaria que se degusta en ... todas las casas; un plato que consigue además poner casi siempre de acuerdo a todo el mundo en eso de que «la mejor es la que hace mi madre». Es una aseveración muy habitual.

Hasta aquí lo que ocurre en las casas, pero en el concurso nacional para dilucidar cuál es el establecimiento hostelero que ofrece a sus clientes la mejor tortilla quienes tendrán que demostrar su buen hacer serán los cocineros de diferentes bares y restaurantes. Serán concretamente diecinueve los que se den cita en el recinto ferial IFA de Alicante, entre los días 3 y 6 de octubre, en una nueva edición de Alicante Gastronómica, y entre los aspirantes a hacerse con el título de campeón nacional está el cocinero del Continental, Alejandro Díaz que ganó el concurso a nivel provincial.

«Creíamos que era difícil ganar en Burgos pero lo conseguimos y quedamos muy satisfechos. Ahora vamos a ir a la final de Alicante y, por qué no decirlo, vamos muy ilusionados, pero también con un poco de miedo porque este reto es más difícil, hay muchos campeones de años atrás. Va a ser complicado, seguro, pero bueno no tenemos que perder la esperanza».

Alejandro lleva ya siete años trabajando en el Continental y en ese tiempo han sido muchas las tortillas que ha elaborado. Está claro por lo tanto que hacer una más no es un problema, pero en concursos como éste los cocineros se enfrentan a dificultades añadidas. «No es lo mismo emplear tu propio material que el que te facilitan y también toca adaptarse a los fogones, que son diferentes a los tuyos, pero bueno, eso afecta por igual a todos los participantes.

El cocinero del Continental participará en dos modalidades del concurso el de tortilla de patatas tradicional y en el de tortilla de patatas con... En este caso «también vamos como campeones de la provincia y nuestro ingrediente añadido son los callos».

Poco hecha y con cebolla

Sin duda en cuestiones gastronómicas es lícito decir que para gustos, los colores. Es así, y el gusto de este cocinero apunta hacia «una tortilla en la que prime la cremosidad que dan los huevos, en la que se emplee una patata de calidad, con cebolla que aporta dulzor y que esté poco cuajada».

Reconoce que hay quienes son reticentes cuando se encuentra el huevo poco hecho, pero el insiste en que así «es más jugosa». Algo que conocen muchos clientes tanto mirandeses como de otros lugares que «una vez que conseguimos el premio provincial han venido a probar nuestra tortilla. Con estos concursos si se gana, que es a lo que aspiras mejor, pero si no se logra lo que hacemos es posicionar nuestro bar, y eso también es muy importante para nosotros».

Alejandro se prepara para concursar el día 5 con la tortilla tradicional y el 6 para preparar una tortilla con callos. Habrá que confiar en que su buen hacer se vea reconocido.