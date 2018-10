El Consistorio plantea bajar 3 puntos el tipo del IBI y reducir un 15% el coste de la ORA y la grúa Una conductora extrae un ticket de la ORA en un parquímetro, junto a una de la revisoras del servicio. / A. G. La reducción del impuesto de bienes inmuebles, congelado en 2018, beneficiará a todos los propietarios CRISTINA ORTIZ Miércoles, 17 octubre 2018, 23:48

Veinte euros menos tendrán que desembolsar los mirandeses a los que la grúa municipal retire su vehículo de la vía pública si sale adelante la propuesta de ordenanzas fiscales para 2019 que el equipo de Gobierno ha trasladado al resto de los grupos de la Corporación municipal. Y es que el PSOEplantea rebajar de cara al próximo año un 15% el precio de ese servicio así como el de todas las tarifas de la ORA. Una rebaja que implicará que en lugar de abonar un euro por una hora de estacionamiento en la zona azul, habrá que introducir en el parquímetro 85 céntimos. La tarifa anual para la obtención del distintivo especial de residente bajará de 70,15 euros a casi 60. Los titulares de estas tarjetas se ahorrarán unos 10 euros.

A ésa rebaja se sumará otra a aplicar en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), una importante fuente de financiación para las arcas municipales, que ingresaron algo más de diez millones por este concepto el pasado ejercicio, cuando se optó por congelarlo. Ahora, de cara a 2019 Hacienda propone volver a la senda de la reducción del tipo del IBI a aplicar. Una decisión competencia de la administración local, que ha optado por una bajada de 3 puntos en ese coeficiente, que pasa del 0,56 al 0,53.

«Es una rebaja importante, teniendo en cuenta que Miranda es una de las poblaciones a las que el Catastro ha aplicado un índice corrector a los valores fijados», tal y como apuntó la responsable del área, Laura Torres; al tiempo que destacaba que han sido muy pocas las localidades a las que se les ha aprobado esa medida.

Si bien dejó claro que eso no es suficiente. Y es que el Ayuntamiento lleva años reclamando que se realice una nueva ponencia de valores catastrales de inmuebles en la ciudad, por entender que la que se está aplicando establece valores por encima de la realidad del mercado. Por eso quieren que se revisen a la baja con un nuevo estudio. «Es lo que realmente incide en los bolsillos de los ciudadanos porque no se toma solo como referencia para el IBI, también influye en la Plusvalía, la tasa de residuos, patrimonio, renta...», enumeró.

Pero mientras llega ese nuevo estudio, para el que no hay fecha y sobre el que la respuesta que se da siempre «es ambigua», los mirandeses se podrán beneficiar de cara a 2019 de una rebaja por una doble vía: el tipo a aplicar por el Consistorio y el índice corrector del Catastro. La medida va a beneficiar a todos los titulares de inmuebles. Así lo han constatado responsables municipales analizando cómo quedaría el importe de construcciones situadas en distintos puntos de la ciudad. Lo que no quiso aventurar Torres es en qué importe se va a traducir esa reducción de tipos. «Depende de cada recibo particular y de cómo afectar la valoración catastral a ese inmueble en el momento en que se aplicó», incidió.

Y del que no se sabe cuánto tiempo se va a tomar como referencia para distintos recibos, ya que la concejala reconoció que el Catastro «no está por la labor de hacer nuevas ponencias y lo que hace es regularizar unidades fiscales por separado, van valorando puntualmente determinadas zonas e inmuebles. No obstante, yo siempre insisto, porque es la solución. Mover el tipo es insuficiente porque eso solo afecta al IBI, no a otros pagos».

El resto de las tasas se impuestos municipales, se congelarán. Mantendrán los precios que se han estado aplicando en el ejercicio actual. «Llevamos cuatro años aplicando de manera paulatina, pero importante rebaja en todos los impuestos y tasas y, ahora, con el IBI y la ORA es una propuesta interesante de cara a los bolsillos de los ciudadanos», destacó Torres;pero dejando al mismo tiempo que «tenemos que pensar también en mantener ingresos que suponen el presupuesto que queremos tener y aprobar en 2019».

A priori, el equipo de Gobierno estima que la pérdida de ingresos que se pueda producir por la rebaja de ese impuesto y de esa tasa se compense con mayores aportaciones en Construcción, Actividad a través de «la reactivación económica de Miranda. El objetivo es mantener el nivel de ingresos de 2018»

Habrá que ver si su postura es compartida por el resto de los grupos políticos o al menos por uno de ellos para poder sacar adelante su propuesta en un pleno. Aunque la responsable de Hacienda considera a priori que «es difícil decir que no a una baja de 3 puntos en el tipo del IBI y a un 15% en la ORA»;máxime cuando no ha habido propuestas de tasas e impuestos de cara al próximo año más que de uno de los partidos con representación municipal. «Cuando pedimos propuestas para la elaboración de las ordenanzas fiscales solo un grupo planteó propuestas y modificaciones».