El Consistorio de Miranda sigue sin ofertas para las tres parcelas subastadas en Los Corrales

Han transcurrido dos meses desde que el Ayuntamiento de Miranda decidiera sacar a subasta tres fincas de titularidad municipal ubicadas en la urbanización de Los ... Corrales, por un importe mínimo total de 123.221 euros, y en lotes separados. Sin embargo, a dos jornadas de que finalice el plazo para la presentación de ofertas, el ente municipal todavía no dispone de ninguna propuesta en firme.

Según apunta el concejal de Urbanismo, Guillermo Ubieto. «Es un tema que preocupa», confiesa el edil, y es que «la subasta finaliza este lunes, 19 de mayo, a las seis de la tarde. Hay varias personas que se han acercado al Ayuntamiento a preguntar por las parcelas, por cómo se pueden registrar en la plataforma digital y qué tienen que hacer para poder participar y pujar por ellas. Creemos que las dificultades con la propia plataforma digital pueden ser las que estén provocando que todavía no haya ofertas, pero nosotros no podemos hacer nada en este tema porque ha de tramitarse por este medio, por la plataforma digital».

La ciudad posee un número reseñable de propiedades vacías, en desuso. El parque municipal abarca más de medio centenar de viviendas y una treintena de ellas carecen de actividad, asimismo, también cuenta con varias parcelas que no aportan ningún tipo de beneficio social o económico al Consistorio, por lo que Urbanismo ha decidido vender algunos de estos espacios para, de esta manera, convertirlas en una nueva fuente de financiación.

«Si finaliza el plazo para pujar y no hay ofertas, no se adjudicará y tendríamos que decidir qué hacer con las parcelas después, si ofertarlas de nuevo o no. Creemos que hay interés en comprarlas, así nos lo han hecho saber, pero todavía no hay pujas y tal vez sea porque están encontrando dificultad para registrarlas en la plataforma», concluye. De hecho, todos los antecedentes dictan que estos solares acostumbran generar bastante demanda, «ya que se han vendido todos los espacios de la urbanización» .