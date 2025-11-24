El Consistorio de Miranda adquiere EPIs y vestuario para el personal del Polideportivo

Era una de las cuestiones puestas sobre la mesa a mediados de noviembre por el comité de empresa municipal y, menos de dos semanas después, ... el equipo de Gobierno ha recogido el guante para ponerle solución. Así las cosas, el ente municipal ya se ha puesto en marcha con la adquisición de los EPIs que faltaban en las instalaciones deportivas municipales y también con el vestuario del personal.

«Se ha solucionado el problema, había personal que llevaba meses sin ropa, concretamente desde mayo, que fue cuando se incorporaron», celebraban las fuentes sindicales al termino de la Comisión de Salud Laboral celebrada el jueves. Este era uno de los puntos enmarcados en la denuncia contra las condiciones de trabajo de la plantilla del Polideportivo Municipal de Anduva.

Adquirido el vestuario de los trabajadores y los diferentes equipos de protección Individual, dispositivos diseñados para proteger a los trabajadores de los riesgos para su salud y seguridad en el trabajo, tales como gafas protectoras o guantes, entre otros; la plantilla sigue poniendo el acento sobre otras necesidades de mayor calado.

«A nivel de personal, hay dos bajas y dos vacantes que en la actualidad no se cubren desde hace varios meses y no se ha terminado de resolver el proceso de estabilización y carecemos de información de la causa», recuerdan.

El problema de material, al menos en parte, ya es pasado; pero «sigue faltando de información sobre las actividades deportivas y culturales a desarrollar con la suficiente antelación y existen multitud de riesgos psicosociales aún sin resolver».

Por todas estas razones, el comité, como avanzó ELCORREO dos semanas atrás, va a solicita una evaluación específica para las y los empleados de las instalaciones deportivas municipales. Se ha dado un pequeño paso hacia delante con la compra del vestuario y los elementos de protección para la plantilla del Poli, «se han puesto a ello y ya lo han adquirido, pero es algo que debían haber hecho hace meses, un deber que tenían sobre la mesa».

Pese a este avance por parte de los departamentos municipales, el punto más fácil de resolver de los englobados en la denuncia del comité, el malestar entre los trabajadores sigue siendo bastante notable. «Desde este órgano de representación denunciamos públicamente esta problemática que afecta gravemente a la plantilla y que las concejalías de Deporte de Personal no resuelven», zanjaban los representantes de los trabajadores municipales.