El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Solucionado el problema de material, todavía exigen medidas con el personal. Avelino Gómez

El Consistorio de Miranda adquiere EPIs y vestuario para el personal del Polideportivo

El ente municipal da respuesta al reclamo del comité de empresa y compra el material para los empleados de las instalaciones deportivas

Toni Caballero

Lunes, 24 de noviembre 2025, 00:22

Comenta

Era una de las cuestiones puestas sobre la mesa a mediados de noviembre por el comité de empresa municipal y, menos de dos semanas después, ... el equipo de Gobierno ha recogido el guante para ponerle solución. Así las cosas, el ente municipal ya se ha puesto en marcha con la adquisición de los EPIs que faltaban en las instalaciones deportivas municipales y también con el vestuario del personal.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Dos años del relevo de Urkullu, tiempo de cerrar heridas
  2. 2 Detenido un joven de 18 años por golpear brutalmente a otro en el exterior de una discotecta de Bilbao
  3. 3

    El desahucio de Erandio se ejecutó pese a existir varios procesos judiciales abiertos
  4. 4

    Alarma en las carreteras: la falta de camioneros pone en peligro el auge del consumo
  5. 5 La Aemet anuncia la llegada de fuertes lluvias y tormentas: estas serán las zonas afectadas
  6. 6

    Así se disuade a un suicida: «Nunca le digas que otros lo han pasado peor»
  7. 7 Resultado de ensueño para Verstappen: victoria en Las Vegas y descalificación de los McLaren
  8. 8 A la niña fallecida en Alzira tras ir al dentista le pusieron sedación intravenosa: interrogan al anestesista, se investiga el lote del fármaco y la dosis
  9. 9 La pareja que vivió 25 años en el Carlton
  10. 10 El negocio que la protagonista de Patria tenía montado en su caserío por si no triunfaba como actriz

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El Consistorio de Miranda adquiere EPIs y vestuario para el personal del Polideportivo

El Consistorio de Miranda adquiere EPIs y vestuario para el personal del Polideportivo