Los conciertos son los actos más multitudinarios Avelino Gómez

Confirman los conciertos de fiestas de Miranda en calle Cantabria a falta del estudio del ruido

La idea es adoptar medidas para reducir el impacto acústico pero también se puede anular por decreto la limitación para salvar las fiestas

Raúl Canales

Miranda de Ebro

Miércoles, 27 de agosto 2025, 23:03

Los conciertos de fiestas serán en la calle Cantabria, donde también se ubicarán las txoznas, como ha sido habitual en los últimos años. Aunque desde ... el Ayuntamiento no han desvelado aún los resultados del estudio acústico ni si se adoptarán medidas para limitar el ruido, se ha anunciado la venta del programa. Los folletos, cuya recaudación irá destinada a Cáritas, recoge que el ocio nocturno y los grandes eventos musicales serán en el emplazamiento clásico.

