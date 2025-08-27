Confirman los conciertos de fiestas de Miranda en calle Cantabria a falta del estudio del ruido

Los conciertos de fiestas serán en la calle Cantabria, donde también se ubicarán las txoznas, como ha sido habitual en los últimos años. Aunque desde ... el Ayuntamiento no han desvelado aún los resultados del estudio acústico ni si se adoptarán medidas para limitar el ruido, se ha anunciado la venta del programa. Los folletos, cuya recaudación irá destinada a Cáritas, recoge que el ocio nocturno y los grandes eventos musicales serán en el emplazamiento clásico.

La administración local mantuvo en julio una reunión con la plataforma de afectados por el ruido para intentar acercar posturas, y posteriormente el colectivo ha presentado un escrito oficial en el que piden que se les informe de los pasos a seguir. En dicho documento, ya dejan entrever la posibilidad de que el Ayuntamiento anule por decreto la limitación de decibelios, una potestad que concede la ley a las administraciones en fechas puntuales. Por ahora, desde la concejalía se están estudiando todas las alternativas posibles, pero en última instancia, todo apunta a que se recurrirá a esa opción si es necesaria para salvar las fiestas.

Después de la sentencia judicial que ponía en jaque la celebración de los conciertos en calle Cantabria, se barajaron otros emplazamientos, como el parque Emiliano Bajo. Sin embargo, la concejalía entiende que el lugar idóneo es la Calle Cantabria y la prioridad siempre ha apuntado a mantener esa ubicación, eso sí, respetando la legalidad. Para eso se ha encargado un estudio acústico, que está siendo analizado en detalle por los técnicos municipales y los servicios jurídicos, porque la intención es ajustarse al máximo a la normativa.

La recogida de firmas por parte de vecinos de Anduva también ha supuesto un espaldarazo para el Ayuntamiento y las txoznas. Un nutrido grupo de residentes en el barrio «de toda la vida» ha roto su silencio para defender públicamente su deseo de seguir acogiendo tanto las fiestas como otras actividades muy cuestionadas por la plataforma del ruido, como el mercadillo semanal.

Por ahora han recabado más de mil apoyos y todavía es posible adherirse a la campaña. Ese respaldo masivo ha sido un aliciente más para que el Ayuntamiento decida no mover los conciertos ni las txoznas de lugar, algo que también secundan los hosteleros que montan caseta en la calle Cantabria.

Aún así, la incertidumbre generada ha tenido efecto directo en la programación, ya que las txoznas no han contratado conciertos para este año. Sí colocarán un camión escenario por el que desfilarán varios djs, pero no se han animado a apostar por grandes artistas sin tener la confirmación oficial de que podrían montar caseta. Ahora, ya queda muy poco margen de maniobra para cerrar grupos de renombre.

También se ha retrasado la venta de los programas, que saldrán ya a la venta por 1,5 euros, dinero que será destinado a Cáritas. Los mismos pueden adquirirse en más de medio centenar de establecimientos de la ciudad.

En el libreto en el que se detallan todos los actos, a pesar del silencio sepulcral que guarda el Ayuntamiento respecto al estudio acústico y sus conclusiones, se confirma que los conciertos tendrán lugar en la calle Cantabria.