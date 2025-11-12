El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Ha sido asistida y trasladada en ambulancia. Avelino Gómez

Una conductora se sale de la calzada y se choca contra un árbol en Miranda

La colisión ha tenido lugar en la calle Ronda de Ferrocarril y no ha dejado heridos graves

Toni Caballero

Miranda de Ebro

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 12:06

Comenta

El reloj marcaba las 10.45 horas cuando un vehículo se ha salido de la vía de tráfico a la taltura del número 13 de Ronda del Ferrocarril. Según la persona que ha alertado al servicio de Emergencias 1-1-2, la conductora, de unos 70 años, se habría mareado al volante, perdiendo el control del coche, y estrellándose como consecuencia.

La mujer ha sido asistida por los sanitarios in situ para, posteriormente, ser trasladada al Hospital Santiago Apóstol en una dotación móvil. También se ha dado parte a Policía Local y CNP. Al parecer, el accidente no ha dejado lesiones graves.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Localizado sin vida el joven desaparecido en Getxo
  2. 2

    Pluribus, la serie de moda en Estados Unidos, se rodó en el aeropuerto de Bilbao
  3. 3

    Un okupa en un garaje atemoriza a los vecinos de Arangoiti
  4. 4

    La actuación policial con dos heridos de bala en Barakaldo fue «improvisada»
  5. 5 Los Javis se separan tras trece años de relación
  6. 6 España desconvoca a Lamine Yamal y va a la guerra contra el Barça
  7. 7

    El millonario blindaje del Athletic a Selton, su nueva joya
  8. 8 Paula Vázquez explica a Broncano su celibato voluntario: «Ya me hago yo mi comidita»
  9. 9 Absueltos de violar a dos menores en Valencia por la cláusula de Romeo y Julieta
  10. 10 La desconocida saga multimillonaria de los Rubiralta

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Una conductora se sale de la calzada y se choca contra un árbol en Miranda

Una conductora se sale de la calzada y se choca contra un árbol en Miranda