Una conductora se sale de la calzada y se choca contra un árbol en Miranda La colisión ha tenido lugar en la calle Ronda de Ferrocarril y no ha dejado heridos graves

Toni Caballero Miranda de Ebro Miércoles, 12 de noviembre 2025, 12:06

El reloj marcaba las 10.45 horas cuando un vehículo se ha salido de la vía de tráfico a la taltura del número 13 de Ronda del Ferrocarril. Según la persona que ha alertado al servicio de Emergencias 1-1-2, la conductora, de unos 70 años, se habría mareado al volante, perdiendo el control del coche, y estrellándose como consecuencia.

La mujer ha sido asistida por los sanitarios in situ para, posteriormente, ser trasladada al Hospital Santiago Apóstol en una dotación móvil. También se ha dado parte a Policía Local y CNP. Al parecer, el accidente no ha dejado lesiones graves.

