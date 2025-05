Condenan al Ayuntamiento de Miranda a pagar 15.000 euros por un 'tropiezo' en la zona del Casino

La noche de Reyes de 2023, Antonio (nombre ficticio) paseaba tranquilamente con su mujer por la calle Ronda del Ferrocarril. Un par de semanas después, ... era intervenido quirúrgicamente en el hospital de Valdecilla de la rotura del tendón de Aquiles sufrida al tropezar con una baldosa levantada en la zona del Casino.

Aunque el Ayuntamiento negó en primera instancia su responsabilidad, al no ver una causa directa entre el estado de la acera y la caída, los tribunales han acabado dando la razón al ciudadano, defendido legalmente por el despacho de Javier Martínez Villar, por lo que la administración deberá abonar en concepto de indemnización más de 15.000 euros.

Los jueces consideran que el Ayuntamiento ha incumplido con su deber de mantenimiento de los elementos públicos, con el agravante de que al residir en Cantabria y no en Miranda, el hombre no tenía constancia del estado en el que se encontraba la acera y menos en una noche «oscura y cerrada» en la que no tenía buena visibilidad.

La mujer de la víctima aseguró en su declaración que la baldosa estaba levantada una altura equivalente a «tres dedos» y aunque el lugar fue reparado rápidamente por el Ayuntamiento para evitar más riesgos. De hecho, se actuó sobre una superficie mayor que estaba dañada.

Aún así el informe del perito deja claro que en el lugar se encuentran plantados tilos, y que los alcorques se han visto afectados por el crecimiento de las raíces, «rompiendo la solera de hormigón de las aceras, generando pequeñas colinas desde la parte inferior de la acera hasta los árboles y discontinuidades en el pavimento».

También el acta levantado por Policía Local en el momento del accidente recogía la existencia de un desnivel aproximado de 2 centímetros, suficiente para poder tropezar, como le sucedió al vecino de Cantabria, que tuvo que ser trasladado en ambulancia al hospital. Las lesiones sufridas le obligaron a pasar por quirófano y ha necesitado 235 días para recuperarse del todo. Los tribunales reconocen la indemnización correspondiente a ese periodo y también el importe de la operación, pero le niegan los 3.400 euros adicionales que pedía por las secuelas al no haber podido acreditar la existencia de las mismas.

El hombre percibirá por tanto 15.544 euros de las arcas municipales en un fallo ante el que no cabe recurso ya que los magistrados entienden que existe una clara responsabilidad patrimonial por parte del Ayuntamiento, ya que la administración local tiene la obligación de mantener en buen estado las aceras y la de la zona del Casino presentaba desperfectos claramente visibles. Si no hubiera existido el desnivel en las baldosas, el vecino de Cantabria que paseaba por calle Ronda del Ferrocarril no hubiera sufrido ningún daño.