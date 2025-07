La concejala confirma que habrá conciertos en las fiestas de Miranda y «seguramente» en calle Cantabria

La ciudad tendrá conciertos en las fiestas patronales. Aunque una sentencia judicial ha puesto contra las cuerdas al Ayuntamiento, tras una denuncia presentada por la ... plataforma contra el ruido, la administración local no tiene ninguna duda de que podrá celebrar espectáculos musicales en septiembre. Y lo hará en la calle Cantabria «cumpliendo con la normativa», asegura Montse Cantera.

La concejala deja claro que se acatará la sentencia y que el Ayuntamiento no incurrirá en ninguna ilegalidad, pero el fallo judicial deja resquicios a los que aferrarse. La intención es encargar un estudio acústico y a partir de ahí valorar los pasos a dar. Dicho estudio, elaborado por expertos en la materia, planteará algunas medidas que se pueden adoptar para minimizar el impacto de los conciertos en las viviendas más cercanas. Con el documento en la mano, los municipios tienen la potestad de emitir un decreto que anule, en un momento puntual como pueden ser unas fiestas, los límites máximos de decibelios permitidos. Es la interpretación legal que realizan los servicios jurídicos de la sentencia favorable a la plataforma del ruido tras analizar lo sucedido en varias ciudades españolas, ya que Miranda no es la única a la que una plataforma ciudadana ha demandado por las molestias que ocasionan las fiestas.

Cantera ya baraja ofertas para elaborar el estudio acústico, que podría estar listo en un par de semanas. El tiempo juega en contra del Ayuntamiento, aunque la edil está tranquila porque tiene muy avanzado el programa de fiestas. A pesar del laberinto judicial, en el departamento de Cultura se ha trabajado durante los últimos meses con normalidad para cerrar los contratos, por lo que ya están firmados los artistas que se subirán al escenario principal. La duda está en saber dónde se ubicará dicho escenario.

La concejala es muy optimista respecto a la posibilidad de seguir manteniendo la calle Cantabria como epicentro del ocio nocturno, colocando también allí las txoznas. De hecho, ayer mismo mantuvo una reunión con los representantes de los hosteleros para informarles de primera mano de la situación. Pero si finalmente se viera obligada a cambiar de emplazamiento, Cantera ya baraja un plan b. La alternativa pasa por llevarse los conciertos al entorno del Emiliano Bajo.

Es la posibilidad que está sobre la mesa en un caso extremo, para no tener que suspender los conciertos, aunque poco se ha avanzado en ella porque la concejalía confía plenamente en poder cumplir con la ley y no tener que moverse de calle Cantabria. El estudio acústico será el que determine con más exactitud lo que puede hacer el Ayuntamiento, aunque si opta por anular los límites máximos de ruido para salvar las fiestas, el tema podría acabar nuevamente en los tribunales. Y es que la plataforma ciudadana ya ha advertido que esa medida no puede vulnerar los «derechos fundamentales de las personas» por lo que la recurrirá judicialmente esta solución, aunque los plazos se dilatarían y los actos de estas fiestas patronales no podrían ya ser anulados.

A medio plazo, en la agenda política está la construcción de un recinto ferial alejado del casco urbano, una inversión que también suscita debate entre los diferentes sectores afectados y que tiene detractores y partidarios casi por igual. Con esa instalación se acabarían las molestias a los vecinos, pero también podría perderse público al estar más alejado, salvo en los artistas que tengan mucho tirón, y se deslucirían las fiestas al vaciarse el centro de la ciudad.