El concejal de Barrios pide iniciar ya los trámites para las circunvalaciones del Lago y Parte Vieja

La actividad de la plataforma logística de JSV y la prueba piloto de peatonalización de la Parte Vieja han evidenciado que Miranda tiene que mejorar ... sus accesos. Los vecinos afectados no han tardado en levantar la voz ante la problemática y reclamar que se reactiven los proyectos de circunvalación.

Para que no caigan en el cajón del olvido otros veinte años, el concejal de Barrios ha decidido mover ficha. Un informe firmado por Guillermo Ubieto pide comenzar ya con los trámites previos para construir un vial que conecte con el polígono de Ircio por los terrenos que ocupaba Montefibre y desahogar así el tráfico pesado de carretera Logroño y empezar a adecentar lo que se conoce como carretera de las graveras para tener una alternativa que permita en un futuro prohibir el paso de coches por el Casco Viejo.

«ES necesario adoptar medidas para garantizar la seguridad, reducir la contaminación acústica, conservar el patrimonio y promover una movilidad sostenible», asegura el edil, que propondrá a la corporación el inicio de los trabajos para el desarrollo de los sectores urbanísticos afectados por estas obras.

Ubieto es consciente de que se trata de proyectos a medio plazo y que llevará años ejecutar, pero considera que no se pueden postergar más. De hecho, plantea acometer diferentes fases, siendo la primera la el tramo comprendido entre la nueva rotonda que se hará en Fuentecaliente y la carretera de las canteras. «Con esta solución podríamos peatonalizar el casco histórico, que soporta una densidad muy elevada de coches para los que sus calles no están preparadas, sin generar problemas de acceso a los residentes en El Crucero y sin que aumente el tráfico por Bardauri y Matadero», explica Ubieto.

Los planes de la ciudad chocan con la falta de financiación. Estas dos circunvalaciones requieren una inversión millonaria que obligará a tocar la puerta de otras administraciones públicas para conseguir ayudas. Ubieto es partidario de sentarse ya a hablar con la Junta y el Estado para plantear el problema al que se enfrenta Miranda y buscar posibles líneas de financiación que permitan desarrollar ambos proyectos. El informe elaborado por el concejal obra ya en manos del equipo de gobierno que deberá ahora debatir si ve viable la propuesta, aunque ambas circunvalaciones son ideas ya planteadas hace un par de décadas e incluso recogidas parcialmente en el Plan General de Ordenación Urbana.

La propuesta para la carretera Logroño retomada ahora por Ubieto pasa por construir un nuevo vial que se conectaría con el polígono de Ircio a través de los terrenos de la antigua papelear y de Montefibre «garantizando el acceso a dichas parcelas de uso industrial pero evitando las alteraciones que sufren hoy en día los vecinos de la zona». Además de la obra, sería necesario redefinir las dirección de acceso para evitar la entrada de los vehículos pesados a través del Lago, llevando directamente el tráfico desde la autopista, Arasur y polígono de Bayas hasta el vial de entrada a Ircio.

Los vecinos de Los Ángeles y El Lago llevan tiempo reclamando una solución y a lo largo de la carretera pueden verse carteles que piden que dejen de pasar camiones por las puertas de sus casas. También la peatonalización de la Parte Vieja ha suscitado debate, aunque con opiniones divididas, ya que hay quienes consideran que es urgente adoptar medidas para conservar el patrimonio y reducir el impacto ambiental del paso de coches por calles muy estrechas, mientras que los residentes en El Crucero piden que se les ofrezca una alternativa que no sea ir por la Nacional 1.