El compromiso de Miranda con los jóvenes tiene premio

En la quinta edición consecutiva en la que jóvenes mirandeses participan en el programa de intercambio Erasmus+, la ciudad ha recibido por parte de la ... asociación organizadora, Joie et Solei, un trofeo que reconoce la implicación en el proyecto de los centros escolares de la localidad. El galardón fue entregado este mismo mes de agosto al segundo grupo de mirandeses que acudieron al programa, tanto por su participación anual desde el año 2021 como por ser la única ciudad europea que todos los años ofrece la oportunidad a sus jóvenes. Este año, como novedad, han acudido dos grupos de mirandeses a la comuna francesa de Chauffayer, lugar donde se reúnen estudiantes de distintos países europeos. Estos grupos, formados por seis jóvenes, de 15 a 21 años, acompañados por un adulto, realizaron actividades relacionadas principalmente con el Medio Ambiente y el cambio climático.

El primero de los grupos, disfrutó del programa denominado 'vida en las montañas', entre los días 2 y 9 de agosto. En este viaje se llegaron a reunir jóvenes estudiantes de ciudades de Francia, Grecia y Eslovenia. El idioma de comunicación entre ellos fue el Inglés.

El segundo grupo, fue partícipe de un proyecto que fue bautizado como 'montañas y turismo', que se desarrolló entre el día 10 y el 17 de este mes. Estos chicos fueron precisamente los que recibieron el trofeo por parte de Joie et Solei.

Por otro lado, la realización de esta actividad no le supone ningún coste al Ayuntamiento, pues el programa está subvencionado por la Unión Europea. La institución local únicamente se encarga de enviar la documentación del programa a los centros escolares de la ciudad, a los dos institutos de secundaria; Sagrada Familia y Sagrados Corazones y al CIFP Río Ebro. Posteriormente, el Consistorio le cede el testigo a los centros para que realicen la lista de los seis jóvenes más el acompañante que acudirán a la localidad francesa –este año doce–, al ser posible formar dos grupos.

Los institutos informan a los alumnos del proyecto y cada centro es libre de hacer la selección de estudiantes según los criterios que establezca. Al ser una actividad realizada en suelo francés, algunos optan por seleccionar alumnos en función de si estudian o no ese idioma. Otros optan por algo más sencillo, el orden de inscripción al programa. La concejala de Juventud, Cristina Ferreras, reconoce que «siempre hay una lista de titulares y otra de suplentes, por si falla algún alumno».

Los que logran acudir al viaje, únicamente tienen que abonar 100 euros cada uno, 700 en total entre los jóvenes y el acompañante, nada más llegar a Chauffayer, el resto lo sufraga la UE.

De esta forma, Miranda es reconocida internacionalmente por su compromiso con los jóvenes, que, en un acto de valentía, se muestran voluntarios a la hora de emprender este tipo de aventuras.