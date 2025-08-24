El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

El compromiso de Miranda con los jóvenes tiene premio

La asociación francesa 'Joie et Solei' reconoce a la ciudad por ser la única que manda estudiantes cada año al programa Erasmus+

Javier Alonso

Domingo, 24 de agosto 2025, 00:06

En la quinta edición consecutiva en la que jóvenes mirandeses participan en el programa de intercambio Erasmus+, la ciudad ha recibido por parte de la ... asociación organizadora, Joie et Solei, un trofeo que reconoce la implicación en el proyecto de los centros escolares de la localidad. El galardón fue entregado este mismo mes de agosto al segundo grupo de mirandeses que acudieron al programa, tanto por su participación anual desde el año 2021 como por ser la única ciudad europea que todos los años ofrece la oportunidad a sus jóvenes. Este año, como novedad, han acudido dos grupos de mirandeses a la comuna francesa de Chauffayer, lugar donde se reúnen estudiantes de distintos países europeos. Estos grupos, formados por seis jóvenes, de 15 a 21 años, acompañados por un adulto, realizaron actividades relacionadas principalmente con el Medio Ambiente y el cambio climático.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    EL CORREO sigue a Ertzaintza y Policía Local de noche en la Aste Nagusia: «Me ha arrancado la cadena de oro de mi madre»
  2. 2

    Muere un hombre, natural de Irun, tres días después de participar como voluntario en un fuego forestal en Salamanca
  3. 3

    Alejo Stivel y la nostalgia de Tequila en La Pérgola
  4. 4 Poner ojitos, marcar mandíbula, entrar en inglés... así se liga en Aste Nagusia
  5. 5 La desgarradora carta de despedida de Sonsoles Ónega a Javier Cid, fallecido a los 46 años
  6. 6 Vecinos de Marzana se manifiestan hoy por el ruido en fiestas: «Esto es insufrible»
  7. 7

    Brasa de pinchos morunos sobre una tabla de planchar
  8. 8 Una gran sorpresa llamada Íñigo Pérez
  9. 9

    El «sueño cumplido» de Shinova en Aste Nagusia con un momentazo sorpresa
  10. 10 Trasladado al hospital de Basurto tras ser agredido por un joven de 18 años con una botella de cristal rota

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El compromiso de Miranda con los jóvenes tiene premio

El compromiso de Miranda con los jóvenes tiene premio