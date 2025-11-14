Comprar en Miranda en el comercio local crea ciudad EL CORREO, las instituciones y la asociación de comerciantes animan al consumo en las tiendas tradicionales de Miranda

Comprar forma parte de la rutina diaria de todos los mirandeses. Somos una sociedad de consumo, aunque quizá no seamos del todo conscientes de la importancia que esa actividad tiene en nuestras vidas porque es una rutina que tenemos interiorizada.

Pero basta con repasar mentalmente nuestra agenda de una jornada cualquiera para darnos cuenta de que ya a primera hora de la mañana salimos de casa a comprar el pan y el periódico y que invertimos un tiempo en pasar por la carnicería, la pescadería o la frutería para llenar la nevera y la despensa, además de charlas con nuestros tenderos de confianza, que nos recomiendan qué llevarnos en función de la temporada o de las recetas que queramos elaborar.

Consejos que aceptamos sin dudarlo fruto de la confianza, la amistad y los años de relación habitual, aunque sea desde distintos lados del mostrador. Las tiendas locales son sinónimo de servicio, cercanía, calidad y atención personalizada. Lo mismo te corta el carnicero unos filetes mientras analiza el último partido del Mirandés o la responsable de una tienda de ropa te coge el bajo de un pantalón al tiempo que te cuenta sus últimas vacaciones.

El comercio local es vida, da vida y llena la ciudad de vida. Por todo ello, por ser parte de nuestro quehacer diario y por abastecernos de aquello que necesitamos y hacerlo con dedicación, atención y amabilidad, EL CORREO quiere devolverle el trato poniendo de relieve su labor y ensalzando su papel en la conformación de la ciudad.

La campaña 'Nuestro comercio nos da vida' renueva el compromiso de este periódico con el sector de compra, venta e intercambio de bienes y servicios de la mano de la Diputación Provincial de Burgos, el Ayuntamiento de Miranda de Ebro y la asociación del sector, Acecaa. La imagen de la promoción es una declaración de intenciones. Un corazón y dos bolsas entrelazadas que lucirá en el escaparate y la entrada de los establecimientos de la ciudad.

En ese sentido el diputado provincial, Jorge Castro, ponía el acento en «el lujo» que supone para Miranda tener un comercio de calidad y en permanente adaptación, que «no siempre valoramos como merece». Y hacerlo es importante para la ciudad. «Cuando nos damos cuenta de lo que nos están ofreciendo, de la oportunidad que tenemos para acceder a este tipo de comercios, campañas como éstas, de reivindicación y de orgullo de lo que tenemos, son obligadas para ponerlo en valor».

El comercio, apuntó Castro, «no es sólo un medio con el que un grupo de vecinos se gana la vida, es un sector que permite «tener una ciudad atractiva, con vida, pujante, con empleo de calidad... Son muchos los elementos a tener en cuenta y que no podemos perder de vista».

Por su parte, el concejal de Promoción Económica, Miguel Ángel Adrián, destacó el acierto del Consistorio cuando en su día optó, gracias a la ayuda de 1,5 millones de euros de los fondos Next Generation, por «revitalizar lo que llamamos la zona comercial de Miranda, entre las calles La Estación, Ramón y Cajal y Arenal.

La mejora de la urbanización de estas dos últimas vías se nota en la revitalización de la zona. El tránsito de personas se ha incrementado notablemente y eso hace que se mueva el comercio local».

Además, se mostraba convencido de que será «un polo de atracción para la apertura de nuevos negocios en este entorno y para la transferencia de negocios, a la vista de que es un espacio más atractivo».

No olvidó destacar Adrián que se trata de un sector que genera muchos puestos de trabajo, aunque la mayoría sean microempresas; y, por lo tanto, tiene un peso específico importante dentro de la economía local. «Hay que mantenerlo y ayudarlo, y campañas como ésta van en pro de ese apoyo para que los mirandeses y mirandesas compremos en nuestros establecimientos».

Y más en estas fechas, defendía el concejal de Promoción Económica, ya que «un porcentaje importante de la facturación anual se genera entre diciembre y enero, por Navidad y Reyes. Es importante recordar el mensaje de la campaña de que el comercio nos da vida».

