Comienza la reparación del puente de Pancorbo caído en la riada de 2015

Diez años después, los vecinos de Pancorbo ya no tendrán que dar un rodeo de varios kilómetros para acceder a la zona de huertas conocida ... como Hontoria porque el Ministerio de Transporte y Movilidad ha iniciado ya las obras de reparación del puente que se derrumbó parcialmente en la riada de 2015.

La crecida del Oroncillo a su paso por la localidad provocó grandes desperfectos, entre ellos la caída parcial de esta infraestructura ubicada a pie de la N-1 y que desde entonces permanece inutilizable. A pesar de estar en una zona muy próxima a una de las carreteras más transitadas del país, solo se reforzó la seguridad de los taludes, pero luego la obra quedó olvidada hasta que en enero por fin se procedió a su licitación.

Por 415.0000 euros ahora se llevará a cabo el análisis de la suficiencia de la pantalla de micropilotes existente y el nuevo muro de contención de la carretera. Con esta actuación queda garantizada la seguridad, porque por la zona transitan multitud de vehículos pesados. La parte final de la obra la acometerá el Ayuntamiento, que será el encargado de colocar el tablero del puente y adecentar los caminos agrícolas. Para ello, solicitará una de las ayudas del Plan de Emergencias de Burgos (Pembu), algo que hasta la fecha no había hecho porque sin la obra previa del ministerio no podía avanzar, pero que «pasa a ser una prioridad», reconoce el alcalde, quien celebra que el Gobierno haya movido ficha para dar solución a la demanda vecinal.

Para Pancorbo, volver a contar con el puente de Hontoria es importante porque es el camino más directo a una zona de huertas. Ante las dificultades para acceder a ellas, muchas han sido abandonadas de forma paulatina por sus propietarios por la incomodidad de tener que dar la vuelta por Ameyugo para acceder a terrenos a los que antes podían ir en apenas unos minutos.

Para una localidad pequeña, la tierra es uno de los elementos esenciales para fijar población y brindar oportunidades a sus habitantes, motivo por el que el municipio no ha dejado de reclamar en la última década al Gobierno el arreglo de una infraestructura que para las altas instancias políticas puede parecer menor pero que tienen mucha importancia para el ámbito rural.

En este caso, además con el agravante de que pese a estar cerrado al paso, el estado del puente representa un peligro para quienes caminan por las inmediaciones, valorando que está junto a la Nacional 1. Precisamente la proximidad con una carretera tan transitada hizo que desde las arcas estatales se acometiera una primera actuación de emergencia para consolidar los taludes, pero a partir de ahí llegó un reguero de promesas y plazos incumplidos. «Ha sido una espera larga pero estamos contentos de que al final se acometa la obra y de poder recuperar una infraestructura tan demandada por los vecinos porque al pueblo le hace mucho servicio», asegura el alcalde, Javier Cadiñanos,