La maquinaria pesada ya se ve en la zona. Avelino Gómez

Comienza la reparación del puente de Pancorbo caído en la riada de 2015

El Ministerio invertirá 415.000 euros en consolidar los taludes y el pueblo reparará el tablero para poder cruzar a las huertas

Raúl Canales

Lunes, 18 de agosto 2025, 23:53

Diez años después, los vecinos de Pancorbo ya no tendrán que dar un rodeo de varios kilómetros para acceder a la zona de huertas conocida ... como Hontoria porque el Ministerio de Transporte y Movilidad ha iniciado ya las obras de reparación del puente que se derrumbó parcialmente en la riada de 2015.

