Comienza un nuevo curso de maquinistas en Miranda

Como en cada mes de septiembre, las aulas del Centro de Formación Renfe de Miranda se preparan para acoger a futuros maquinistas. Este año son ... siete los alumnos que han iniciado su formación aun cuando había una oferta de dieciocho en esta convocatoria. Lo llamativo es que tan sólo uno de ellos es natural de la ciudad, el resto vienen desde distintos puntos del país, desde Burgos hasta Málaga ya que según afirman los propios estudiantes «el centro de Miranda es uno de los más reconocidos por su trayectoria en el sector».

El curso en sí se divide en dos partes; la primera comprende el apartado teórico y se prolongará hasta Semana Santa . Una vez se aprobado el examen teórico se comienza con la parte práctica. Uno de los nuevos alumnos, Esteban Villanueva, admite tenerlo claro desde el primer día. «Si no apruebas la teoría no empiezas a coger trenes». Añade además que «este curso no te asegura nada, sólo te dice si estás preparado o no para examinarte en la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF)», que, haciendo un símil, se correspondería con el proceso de hacer prácticas de coche en la autoescuela y posteriormente examinarte a través del organismo oficial, que en este caso sería la DGT.

Otro de los alumnos, Daniel García, disipa las dudas que pueden surgir sobre el tema. «Si apruebas el curso vas en octubre a examinarte a Madrid por la AESF y si te sacas esa prueba oficialmente tienes licencia de maquinista. Pero luego si quieres trabajar en Renfe o a cualquier otra empresa privada, tienes que opositar», aclara.

Precio

Sin embargo, por su elevado coste, no todos pueden hacer realidad su sueño de ponerse a los mandos de un tren. El precio para matricularse en el curso es de un total de 21.200 euros, algo que hace que tanto alumnos como sus familiares tengan que hacer una alta inversión de inicio. Por otro lado, no solo el precio es restrictivo, Renfe también requiere que los estudiantes tengan un mínimo de veinte años antes de finalizar el curso y que dispongan de un título académico como el de Bachillerato o una Formación Profesional.

Para Francisco Rengel no ha sido nada fácil llegar hasta aquí. Viene desde Málaga haciendo un gran esfuerzo económico y asegura que para conseguir entrar en este curso «se tienen que dar una serie de circunstancias». El elevado coste del mismo es el principal impedimento para muchos. «Mi familia no podía ayudarme económicamente, entonces he tenido que conseguir mis propios recursos para poder pagármelo».

Otros, sin embargo, son más afortunados. Es el caso del burgalés Daniel García, el cual comienza el curso a sus diecinueve años y asegura que su interés por el mundo ferroviario viene desde tiempo atrás. «Yo he querido ser maquinista toda mi vida. Mi abuelo me llevaba a la Renfe de pequeño y desde entonces me encantan los trenes». También asegura que prepararse en el centro mirandés es muy beneficioso porque «generalmente somos pocos alumnos y los profesores nos prestan más atención, entonces la tasa de aprobados es mayor».

Otro factor que le resulta atractivo es que la escuela de Miranda pone a su disposición una gran variedad de material ferroviario para que vayan familiarizándose con la maquinaria.

Esteban Villanueva por su parte, pasó por todo un proceso de evolución y transformación hasta aterrizar en el curso de maquinista. «Yo con dieciocho años quería ser futbolista, a los veinte me saqué un grado superior de Gestión Comercial y Marketing y a los treinta hice uno medio de mantenimiento industrial porque me veía fuera de fábricas. Hace tres años me adentré en el mundo ferroviario y hoy estoy aquí», argumenta.

Ellos son tres de los siete nuevos alumnos que iniciaron en la mañana del jueves su andadura ferroviaria. Permanecerán diez meses en el centro donde interiorizarán los conceptos necesarios para poder estar el día de mañana a los mandos de un tren.