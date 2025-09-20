El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Una clase para los alumnos de la última promoción. Avelino Gómez

Comienza un nuevo curso de maquinistas en Miranda

Es la promoción más pequeña de los últimos años con solo siete alumnos para dieciocho plazas ofertadas

Javier Alonso

Sábado, 20 de septiembre 2025, 00:06

Como en cada mes de septiembre, las aulas del Centro de Formación Renfe de Miranda se preparan para acoger a futuros maquinistas. Este año son ... siete los alumnos que han iniciado su formación aun cuando había una oferta de dieciocho en esta convocatoria. Lo llamativo es que tan sólo uno de ellos es natural de la ciudad, el resto vienen desde distintos puntos del país, desde Burgos hasta Málaga ya que según afirman los propios estudiantes «el centro de Miranda es uno de los más reconocidos por su trayectoria en el sector».

