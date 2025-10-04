El comercio de Arenal en Miranda se resiente por las obras y registra «una gran pérdida de clientes»

Los trabajos de reurbanización de la calle Arenal, en el tramo comprendido entre las calle Comuneros de Castilla y Juan Ramón Jiménez arrancaron el pasado ... 11 de agosto. El plazo de ejecución de los mismos era de diez semanas y se ha llegado ya a la octava, No queda mucho para que acabe la obra pero aunque a los vecinos puede que también, a quienes se les está haciendo un poco largo el proceso es a los comerciantes de la zona que, de modo unánime ponderan el modo en el que la empresa Antis está ejecutando los trabajos y también que «las molestias que causa, lógicas en cualquier obra están trayendo como consecuencia una gran pérdida de clientes».

Sergio, de la frutería Zelaia reconoce que «es una empresa muy eficiente, trabajan rápido, hacen las cosas bien, colocan rampas y todo lo que ven que necesitamos, así que en ese sentido no tengo ninguna queja y creo incluso que van a terminar antes de lo previsto, pero que la calle esté así para nosotros en un gran perjuicio porque hay mucha gente, especialmente la de más edad o la que tiene problemas de movilidad que no quiere encontrarse con dificultades y va a comprar a otros sitios».

Aunque no ha cuantificado exactamente el descenso dice que no es descabellado pensar que «casi ha bajado a la mitad». Apunta también que como en su caso muchos de los que compran en su tienda se llevan mucho peso «sobre todo la gente que viene de los pueblos, que es bastante», vienen en coche y al no disponer ahora de aparcamiento «prefieren comprar en otros sitios».

Miriam, de la charcutería carnicería Ibéricos también está notando que «como tengo mucha clientela de los pueblos las ventas han bajado mucho, la verdad. Ahora algunos me llaman por teléfono para que les prepare el pedido y no vienen tan a menudo».

Teniendo a clientes que vienen de otros lugares ella también sabe que uno de los problemas que padecen es que «como no pueden venir hasta aquí en coche van a otras tiendas. Y en el futuro ya veremos, espero que vuelvan, pero también les he oído decir que como va a haber menos aparcamientos habrá problemas».

En cuanto a la ejecución de la obra tiene claro que «como se dice habitualmente, para que algo esté bien primero tiene que estar mal, y la verdad, estos obreros trabajan muy bien, rápido y con limpieza, así que en ese sentido tenemos molestias, pero las justas».

En términos muy similares es como se expresan en la Casa del Jamón, Ana y Dulce que reconocen que «estando la calle como está vienen bastantes menos clientes de los que venían antes. Se nota mucho la caída en ventas. A la gente con más limitaciones de movilidad les cuesta más llegar y moverse por una zona en obras, y hay otros que te dicen que como hay mucho polvo van por otras calle, así que si no pasan por aquí pues no entran».

Es un problema que, por lo menos, tienen claro no se incrementa por la forma de trabajar de los operarios de Antis. «La verdad es que van súper rápidos, son una bomba trabajando, no paran un minuto, además son muy atentos, pero la obra se nos está haciendo un poquito larga. Siempre que empieza algo como lo que están haciendo aquí quieres que acabe ya».

Vecinos

Los comerciantes confían en recuperar a su clientela cuando acaben los trabajos, y los vecinos de la zona en volver a la normalidad que se ha visto alterada por las obras, pero que no ha implicado molestias excesivas.

Consultados Pedro, Mila y Rosa María, todos han dicho que «van bastante bien y parece incluso que van a acabar incluso antes de lo previsto», aunque para personas mayores hay dificultades creen que «con todo lo que han hecho hemos sufrido menos molestias de las que podíamos haber tenido».