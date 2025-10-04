El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Los trabajos están entrando en su última fase. E. C.

El comercio de Arenal en Miranda se resiente por las obras y registra «una gran pérdida de clientes»

Confía en que vuelvan cuando acaben unos trabajos que se están haciendo «muy bien», pero la espera se les está haciendo larga

María Ángeles Crespo

Sábado, 4 de octubre 2025, 00:05

Los trabajos de reurbanización de la calle Arenal, en el tramo comprendido entre las calle Comuneros de Castilla y Juan Ramón Jiménez arrancaron el pasado ... 11 de agosto. El plazo de ejecución de los mismos era de diez semanas y se ha llegado ya a la octava, No queda mucho para que acabe la obra pero aunque a los vecinos puede que también, a quienes se les está haciendo un poco largo el proceso es a los comerciantes de la zona que, de modo unánime ponderan el modo en el que la empresa Antis está ejecutando los trabajos y también que «las molestias que causa, lógicas en cualquier obra están trayendo como consecuencia una gran pérdida de clientes».

