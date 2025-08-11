El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Urgente Trasladan en helicóptero a Cruces a una joven que se bañaba en la playa de Laga
Puede verse actividad en este tramo. E. C.

Comenzaron los trabajos en la calle Arenal de Miranda

El primer tramo abarca de Comuneros a Juan Ramón Jiménez

M. A. C.

Lunes, 11 de agosto 2025, 23:56

El vallado con el que se perimetró el tramo de la calle Arenal entre Comuneros de Castilla y Juan Ramón Jiménez dejó claro ayer a ... todos los mirandeses que paseaban por la zona que ha llegado el momento de acometer la primera de las tres fases de las obras de reurbanización de esta principal arteria de la ciudad. Al ser la primera jornada, los operarios de la empresa Antis se encargaron de cerrar el paso a la zona en la que se realizarán las intervenciones; que serán una realidad a partir de hoy, como se puede augurar al comprobar que en el interior de la vía ya hay maquinaria pesada. La primera modificación que ha afectado a los venos, al margen de las restricciones de tráfico es que se han trasladado a la calle Comuneros los contenedores de basura.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Trasladan en helicóptero a Cruces a una joven que se bañaba en la playa de Laga
  2. 2 Muere Urtzi Gutiérrez, jugador del Sestao River, a los 7 años
  3. 3

    Kutxabank se lanza al combate por los jóvenes contra los neobancos
  4. 4 La ola de calor se recrudece en Bizkaia: los termómetros superan los 40 grados
  5. 5

    A orillas del Cadagua y «dejados de la mano de Dios»
  6. 6

    La indignación sacude Gaza tras la muerte de seis periodistas en un ataque israelí
  7. 7 Muere Juan Antonio Virumbrales, socio número 1 del Athletic, a los 99 años
  8. 8 Dos falsos policías tirotean a unos turistas franceses tras pararlos en una autovía para pedirles dinero
  9. 9 La calle más estrecha de Bilbao está en Atxuri
  10. 10

    La venta de tabaco se desploma en Bizkaia y anota su peor dato desde que hay registros

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Comenzaron los trabajos en la calle Arenal de Miranda

Comenzaron los trabajos en la calle Arenal de Miranda