Comenzaron los trabajos en la calle Arenal de Miranda El primer tramo abarca de Comuneros a Juan Ramón Jiménez

Lunes, 11 de agosto 2025

El vallado con el que se perimetró el tramo de la calle Arenal entre Comuneros de Castilla y Juan Ramón Jiménez dejó claro ayer a ... todos los mirandeses que paseaban por la zona que ha llegado el momento de acometer la primera de las tres fases de las obras de reurbanización de esta principal arteria de la ciudad. Al ser la primera jornada, los operarios de la empresa Antis se encargaron de cerrar el paso a la zona en la que se realizarán las intervenciones; que serán una realidad a partir de hoy, como se puede augurar al comprobar que en el interior de la vía ya hay maquinaria pesada. La primera modificación que ha afectado a los venos, al margen de las restricciones de tráfico es que se han trasladado a la calle Comuneros los contenedores de basura.

