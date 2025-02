La Cofradía de San Juan de Miranda pagará lo que se deba «con el dinero que vaya llegando»

Tras su proclamación como nuevo presidente de la Cofradía de San Juan del Monte, Carlos Calvo y su junta directiva están todavía 'aterrizando' y tomando contacto con la realidad, y no cabe duda de que dependiendo de cuál sea realmente la situación económica se podrá ... trabajar de un modo u otro. En estos primeros días se están revisando los números.

«Aunque la auditoría todavía tardaremos un tiempo en tenerla, ya estamos viendo ahora que las cuentas no están tan claras como nos gustaría», una situación que les ha hecho pensar que «a medida que vayamos disponiendo de aportaciones económicas, lo primero que tendremos que hacer con el dinero que nos vaya llegando será pagar lo que se debe». Entre otras cosas en ese capítulo están las cantidades que la Cofradía tendrá que destinar a las diferentes cuadrillas. «Las subvenciones del año pasado aún no las han cobrado y estando así las cosas este año tendrán que esperar a que entre dinero para que se les pueda ir pagando».

Abundando en esta cuestión dijo Calvo que él se hace «responsable de las cuentas de este año y lo que les voy a pedir en las reuniones que tengamos con los responsables de cada cuadrilla, porque vamos a hablar con todas, es que tengan un poco de paciencia».

Hablar de temas económicos, de dinero, es lo que menos apetece, pero de igual manera es fundamental hacerlo para que se conozca la situación real y «todos seamos conscientes de que tenemos que arrimar el hombro». En ese echar una mano por parte de todos los sanjuaneros y sanjuaneras para conseguir sanear las cuestas entrará una cuestión que en una de las últimas asambleas presididas por el anterior presidente se rechazó, y que no es otra que la subida del precio de los carnets.

La próxima asamblea va a celebrarse el viernes día 14 de febrero, a las 18.30 horas en primera convocatoria o a las 19.45 en segunda, y «uno de los puntos del orden del día va a ser el aumento de la cuota. No sé que dirá la gente, pero llevamos muchos años con el mismo precio y tenemos que pensar en conseguir ingresos».

Será sin duda el punto más 'caliente' de este encuentro con los socios cofrades, lo sabe Carlos Calvo que ha apuntado también que en esa cita «se va a hablar de otras cuestiones relacionadas con la fiesta con las que vamos a sorprender, creemos que para bien, a los mirandeses».

No ha querido todavía avanzar nada sobre esas variaciones «que son necesarias», pero argumenta que van a servir «para sumar más dinero». Además, en esa misma asamblea también se conocerán cuestiones relacionadas con la Orden del Bombo. «Ya nos hemos puesto en contacto con ellos para que estén ese día y vamos a presentar sorpresas que van a ser muy bonitas».

Innovación y tradición

Según como se mire el calendario puede parecer que es mucho el tiempo que aún queda para la celebración de las fiestas sanjuaneras, pero para quienes tienen que organizarlas, para la nueva junta directiva parece que el tiempo pasa más deprisa que para el resto de mirandeses. «Ya estamos metidos de lleno en la preparación del guión de lo que serán las fiestas de este año, tenemos ya el diseño del que será el carnet, en breve sacaremos las bases para el cartel y vamos a empezar a hablar con los ochotes».

En cuanto a la celebración del Festival del Blusa cabe recordar que el año pasado se salvó in extremis después de que se prometiera que volvería a desarrollarse en la fecha más tradicional, en el viernes de la semana de fiestas. No es un compromiso que afecte a Carlos Calvo, pero el nuevo presidente tiene claro «que va a volver a su fecha tradicional, a los ochotes no se les puede quitar protagonismo. Con los cambios todos vimos su enfado, así que vamos a intentar hacer que las cosas vuelvan a su ser y a ver si tenemos más ochotes, que sería lo deseable».

Tiempo habrá a lo largo de sus cuatro años de mandato de realizar los cambios que considere pertinentes para «compaginar innovación con tradición, que creemos que es perfectamente factible porque aunque se diga que estas fiestas son sota, caballo y rey, no lo son tanto, y admiten cambios».

Entre las variaciones que curiosamente lo que van a hacer es aunar ambos aspectos va a estar «algo que creemos que no va a ser muy complicado de hacer es recuperar el paseillo después del pregón para que la gente que, por edad o por lo que sea no puede estar en la fiesta, la disfrute desde sus casas».

Fundación

Todo comienzo es complicado ya que quienes llegan se encuentran con situaciones que, para bien o para mal les sorprenden y el nuevo responsable de la Cofradía lo sabe. «Estamos viendo como están las cosas y lo que todo el equipo tenemos claro es que ahora nos toca trabajar muy duro. Venimos con ganas y vamos a hacerlo para engrandecer aún más nuestra fiesta».

Para hacerlo entiende Carlos Calvo que también sería bueno recuperar la fundación. «Hemos observado que ha estado dormida. No se ha explotado y si inviertes dinero en ella ayudas a la Cofradía y tú desgravas. Es una manera de tener ingresos para poder gastarlos en la fiesta. Se puede colaborar aportando desde 250 euros y hasta donde quieras, así que vamos a intentar revitalizarla».

Parece pues que el nuevo presidente llega con ideas, y habrá que ver cuando y cómo las puede poner en marcha.