La Cofradía pagará parte de la carpa y baraja calle Francia como ubicación alternativa

No es el sorteo de la Champions, pero entre los sanjuaneros, saber el puesto en el que desfilará cada cuadrilla genera más expectación que los ... emparejamientos del máximo torneo continental. La Pava será la encargada de abrir este año el acto por cumplir aniversario mientras que a Los Dandys les corresponderá el honor de entrar los últimos en calle La Estación para cerrar un desfile que recupera su recorrido habitual. Las blusas partirán desde Anduva y recorrerán toda la calle San Agustín, y no solo una parte de la misma como la pasada edición, antes de girar por la peatonal hasta llegar a Comuneros de Castilla. Eso sí, la hora de comienzo se adelanta a las 19 para que las menos agraciadas en el sorteo no tengan que esperar tanto tiempo.

Como novedad, la Cofradía ha dividido a las cuadrillas en dos bloques. De esta forma, las que este año desfilan entre los 35 primeros puestos, el siguiente lo harán del 36 al 71, y así de forma rotativa cada San Juan para que todas pasen por todas las posiciones y no tenga tanta trascendencia el sorteo. Al margen del orden, las cuadrillas tienen otras dudas que la nueva junta directiva trató de resolver en una reunión corta y con un ambiente muy cordial. «Da gusto el cariño con el que hemos sido recibidos», remarca Carlos Calvo cuando se le pregunta por su relación con los verdaderos protagonistas de las fiestas. Uno de los temas que más debate puede suscitar es la carpa en la que comen muchas cuadrillas. A tres meses para el bombazo, los presidentes quieren saber ya su coste y si hay sitio suficiente para mover ficha y reservar o no en los restaurantes. El nuevo presidente no pudo dar respuesta precisa ya que aún no tiene los presupuestos cerrados. Lo que sí dejo claro, y supuso un alivio para los sanjuaneros, es que la Cofradía asumirá una parte del coste de la instalación para abaratar el coste de la alubiada y que pueda tener un precio más asequible a pesar de que el coste de la vida se ha incrementado. Es la única forma de que el evento vuelva a ser masivo después del pinchazo del último año cuando el coste del cubierto se incrementó hasta los 22 euros por la negativa de Roberto López de Davallio a financiar parte de la carpa. Aún así, las cuadrillas que hagan uso de la misma para los servicios de cena y comida tendrán que sufragar el mayor porcentaje de inversión. Cuando se tengan los presupuestos en la mano, se fijará un precio por comensal y se dará un plazo a las cuadrillas para reservar plazas y abonar una fianza. Tampoco está claro el lugar en el que se podrá colocar la carpa. El emplazamiento ideal es el parking cercano a la comisaría y las barracas pero al estar en obras para ganar más aparcamientos, todo dependerá de la duración de los trabajos. El concejal Adrián San Emeterio asegura que se ha dado orden a la empresa que se encarga de su ejecución de que intente acortar los plazos pero por si acaso, la Cofradía ya trabaja en soluciones alternativas. La posibilidad que más gusta es ubicar el recinto en la calle Francia, donde además el Ayuntamiento daría facilidades para cortar la calle al tráfico durante una semana y que no fuera necesario desmontar la carpa después de la alubiada y el festival de la morcilla. La otra opción es el polideportivo, pero las cuadrillas son más reticentes porque implica salirse de la ciudad. La directiva encabezada por Carlos Calvo sabe que no dispone de mucho tiempo para preparar las fiestas. El traspaso de poder y sobre todo el bloque que pesaba sobre las cuentas, ha reducido el margen de maniobra y a estas alturas lo primordial es ir avanzando sobre los temas centrales de las fiestas. La alubiada, la carpa o las verbenas son los temas que están sobre la mesa del presidente y a los que deberá dar respuesta definitiva a corto plazo. Por eso, la próxima semana espera reunirse también con la hostelería para plantear su modelo de ocio nocturno.

Miranda de Ebro