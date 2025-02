La Cofradía de San Juan sube dos euros el carnet para «elevar el nivel de la fiesta» de Miranda

A Carlos Calvo recibió este viernes por la tarde una inyección de confianza de los sanjuaneros. El nuevo presidente de la Cofradía ha comenzado con ... buen pie su mandato ya que sometió a votación la subida del carnet, un tema que siempre suscita polémica, y obtuvo un respaldo mayoritario.

A partir de ahora, los cofrades pagarán 9 euros, un incremento de 2 euros que ayudará «a elevar el nivel de nuestras fiestas». Calvo llega con muchas ideas aunque pide tiempo para ponerlas en práctica. Para este año, introducirá pocos cambios en el programa porque su principal objetivo a corto plazo es ordenar la Cofradía, ya que en el poco tiempo que lleva en el cargo, ha detectado «irregularidades» administrativas y económicas.

En su primera intervención, apuntó directamente a la gestión de Roberto López de Davalillo al asegurar que los libros de actas no se han cumplimentado en los últimos dos años, que la formulación de las cuentas no se ajusta a la normativa y que no hay un registro exacto de los pagos pendientes. Tampoco se ha cambiado el patronato de la fundación, en el que sigue figurando Álvaro de Gracia.

Aunque será una auditoría externa la que arroje luz sobre la realidad contable de la Cofradía, el nuevo presidente deja entrever que las cifras que presentó la anterior directiva quizá no se ajusten a la realidad. Por ejemplo, Calvo no espera cobrar los 30.000 euros de Diputación ya que el entre provincial le ha dicho que no hay memoria ni justificación de la subvención por lo que ese dinero no llegará. Si es así, el agujero en las arcas sanjuaneras puede ser notable.

La subida de carnet, rechazada por los cofrades el año pasado más por el enfado con Davalillo que por el precio (planteaba subirlo a diez euros), es el mejor ejemplo de que soplan nuevos aires en la Cofradía. La asamblea no duró ni una hora, una brevedad en la que tuvo mucho que ver que el Mirandés jugase un rato después, y se desarrolló en un ambiente distendido en el que se escucharon pocas voces críticas.

Aún así, el carnet motivó algunos debates entre los asistentes y un momento de mucha tensión con el expresidente Pablo Vergara. El resto de intervenciones, apelaron al «honor» de ser sanjuanero para que las cuadrillas no incurran en la picaresca de mentir con el número de componentes para pagar menos carnet y a convencer a todos los mirandeses para que se hagan cofrades. También hubo quienes pidieron más explicaciones a la directiva sobre el destino de ese dinero, además de reclamar más subvención para las cuadrillas. «La Cofradía paga muchos actos, verbenas, seguros, revisiones de extintores de las casetas... San Juan es una fiesta del pueblo y para el pueblo», justificaba Carlos Calvo, que tomó nota de todas las peticiones, adelantando que durante su mandato tiene la intención de destinar parte de la aportación municipal para dar más dinero a las cuadrillas.

El presidente tiene claro que para hacer «más grande» San Juan es necesario aumentar el presupuesto ya que todos los gastos se han disparado. Por eso, además de recurrir al bolsillo de los cofrades, el presidente prometió salir a buscar fuentes de financiación externas, no solo de las administraciones públicas, sino de empresarios. «Tengo contactos en Miranda, pero también en Álava y La Rioja. Son muchas puertas a las que vamos a llamar», apuntaba.

En el turno de preguntas, dos cuestiones quedaron en el aire: la carpa y la alubiada. La nueva directiva apuesta por mantener la infraestructura portátil para que coman las cuadrillas pero pide tiempo para detallar exactamente su coste y la forma de financiarla, algo similar a lo que piensa de la alubiada. Su idea es que vuelva a ser un acto masivo y que contribuya a dar ambiente al fin de semana del blusa, previo a las fiestas.

