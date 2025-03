La Cofradía dejó de ingresar 20.000 euros en Miranda por no cobrar carnets ni usar la fundación

Carlos Calvo no se pone techo ni quiere dar cifras concretas cuando habla del número de cofrades que se ha fijado como objetivo, aunque sí ... hay un número que sirve de referencia, las 13.000 personas que figuran en la base de datos de la Cofradía porque en algún momento de su vida han sido socios aunque nunca todos a la vez. El nuevo presidente quiere superar esa barrera y generar un espíritu sanjuanero en toda la ciudad que haga que los mirandeses animen a contribuir «con unas fiestas que son gratuitas en su gran mayoría y de las que disfrutamos todos».

Para conseguir el reto, la primera medida ha sido incluir descuentos «atractivos» en el carnet de este año, que con la aprobación de la asamblea, subirá de precio. Aún así los 9 euros que costará es un «precio más que razonable», afirma Calvo, quien tiene claro que era necesaria una actualización acorde al encarecimiento de la vida en los últimos años ya que si no el margen de maniobra de la Cofradía está muy limitado. Ese esfuerzo de los sanjuaneros se verá recompensado con un descuento en el bus a la Laguna o la obtención del programa, aunque donde más se notará la diferencia entre ser cofrade o no serlo es en los actos de pago. Por ejemplo, las entradas de los ochotes tendrán un valor de 15 euros para los socios y 24 para os que no tengan carnet, mientras que unos pagarán el doble que los otros en la proyección de los documentales organizados de forma conjunta con la asociación Music On.

Desde que asumió el cargo, Calvo ha enfatizado siempre que sus primeros pasos están encaminados a poner en orden la Cofradía, con especial atención a las cuentas. Según lo que ha podido ver de los números del año pasado, la entidad dejó de ingresar cerca de 9.000 euros por no pasar los recibos de los carnets domiciliados y tampoco mandar al cobrador que solía ir casa por casa. A esa cifra hay que sumarle otros 10.000 euros que de media llegaban otros años a través de la fundación y que tampoco se percibieron. En esa cuenta ingresan las empresas, comercios y hosteleros sus colaboraciones, pero al estar bloqueadas por la dejadez con la que se ha tratado la fundación en los últimos tiempos, no se puedo utilizar dicha fórmula. Por eso, la próxima semana tratará de renovar los patronos de la fundación para poder habilitar nuevamente un organismo que facilita la obtención de ingresos adicionales.

Calvo también se ha marcado el objetivo de renovar la imagen digital de la Cofradía. «La web está obsoleta y en obras algunos de los apartados ni sabemos desde hace cuanto tiempo», remarca. No es la única idea que tiene para que la Cofradía tenga más presencia en la ciudad. Sobre la mesa está el lanzamiento de la revista mensual cuyo primer número espera tener listo en abril o mayo y una colaboración con el Mirandés de la que aún no puede desvelar su contenido pero que está convencido de que generará mucha ilusión entre los sanjuaneros.

Lo que ya tiene fechas es la proyección de los documentales sobre la historia de Miranda, de San Juan y el concierto de Mecano. La primera cita será el 22 de abril en la Casa de Cultura y todo el ingreso de las entradas será a beneficio de la Cofradía.