El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Buscan componentes nuevos para recoger el testigo. Avelino Gómez

La Cofradía de Altamira espera por los locales de la Junta en Miranda

Falta una firma para que se produzca la cesión de las lonjas de Plaza del Mercado

Raúl Canales

Miranda de Ebro

Miércoles, 20 de agosto 2025, 23:40

Una firma es lo único que falta para que la cofradía de Altamira pueda ampliar sus instalaciones. El colectivo lleva mucho tiempo reclamando otro local ... porque en el actual museo ya no caben más piezas, pero todas las opciones que se habían puesto sobre la mesa habían fracasado. Hasta que la Junta acudió al rescate.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Cuando cogió al niño, dejé de grabar y bajé corriendo a por él»
  2. 2 Kai Nakai, Maren y Olatz Salvador denuncian amenazas del Ayuntamiento de Bilbao en un duro comunicado
  3. 3 Fallece una niña de 1 año en el accidente de tráfico en un túnel de la AP-1 en Soraluze
  4. 4

    Decepcionante homenaje a Sorotan Bele con presencia de la Banda Municipal
  5. 5

    Rozalén: «Bilbao, Basauri y El Kalero son mi casa»
  6. 6

    Agreden a dos policías municipales y a un sanitario en el recinto festivo
  7. 7

    La desolación de una familia bilbaína en un pueblo de Palencia: «Hemos perdido la casa familiar en la que pasábamos los veranos»
  8. 8

    La impotencia de Bilbao para combatir la venta ambulante
  9. 9 El Ayuntamiento de Bilbao publicó la crónica del concierto de Kai Nakai, Maren y Olatz Salvador que no llegó a celebrarse
  10. 10 Bertín Osborne presenta a su hijo David: «No quiero que sea un niño escondido»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo La Cofradía de Altamira espera por los locales de la Junta en Miranda

La Cofradía de Altamira espera por los locales de la Junta en Miranda