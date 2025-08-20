La Cofradía de Altamira espera por los locales de la Junta en Miranda

Una firma es lo único que falta para que la cofradía de Altamira pueda ampliar sus instalaciones. El colectivo lleva mucho tiempo reclamando otro local ... porque en el actual museo ya no caben más piezas, pero todas las opciones que se habían puesto sobre la mesa habían fracasado. Hasta que la Junta acudió al rescate.

La administración regional confirmó en marzo que estaba dispuesta a ceder dos lonjas que tiene en la Plaza del Mercado y que ahora mismo están sin uso. Pero los meses van pasando y la ansiada cesión no acaba de llegar. «Están todos los trámites pero falta la firma final», explica José Pérez, quien tiene la esperanza de que la entrega de las llaves se produzca antes de que acabe el año.

A partir de ahí, las posibilidades de la cofradía se incrementan ya que han tenido que dejar de hacer faroles por no tener un lugar para guardarlos y no por escasez de mano de obra. El objetivo es completar las letanía, lo que supone otras sesenta piezas, un trabajo que solo se puede acometer si se dispone de un pequeño taller, por lo que la intención es dedicar a esa finalidad uno de los locales que les cederá la Junta, y el otro destinarlo a sala de exposición.

Para las letanías cuentan ya incluso con un boceto, basado en unos faroles antiguos, y para el centenario les gustaría hacer un farol de grandes dimensiones. «Ideas y gente dispuesta a echar una mano tenemos, lo que nos falta es el lugar», asegura el presidente, que siempre se ha mostrado reacio a abandonar el local en el que ahora está el museo ya que considera que la Plaza España es la mejor ubicación. Por eso, la oferta de la Junta es «ideal», ya que permite mantener el museo y disponer de otros dos lonjas en la Parte Vieja.

Para lo que no hay tantos candidatos es para coger las tiendas de la cofradía, lo que representa un problema porque la directiva reconoce que su ciclo está acabado y que es necesario que entre savia nueva. Sin embargo, no parece que vaya a resultar fácil ceder el testigo, porque a pesar de que son más de 300 componentes, a las reuniones va un mínimo porcentaje y no hay nadie que quiera asumir más responsabilidades.

«Es un problema cada vez más común en todas las asociaciones, no solo nos pasa a nosotros. Cuesta mucho encontrar a alguien que quiera dedicarle horas de forma desinteresada a los colectivos», asegura José Pérez. La directiva se ha marcado un plazo de un año para encontrar sustitutos. Ya se lo han comunicado al resto y entienden que es un plazo más que suficiente para que se conforme un nuevo equipo de trabajo. Para entonces, esperan dejar todo muy encaminado, con el museo ya reformado y funcionando con normalidad, con los dos nuevos locales operativos y con toda la documentación en regla. Son los objetivos prioritarios que tienen para los próximos meses.