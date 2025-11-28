Clientes de Miranda cada vez más jóvenes que huyen de las grandes superficies comerciales

El estereotipo de un ama de casa de avanzada edad que tira del carrito de la compra no se corresponde ya con la realidad diaria ... de la Plaza de Abastos. El perfil del cliente fijo ha ido mutando, y aunque los de toda la vida siguen siendo fieles, la mayoría son personas de mediana edad, tanto hombres como mujeres, «y cada vez hay más treintañeros y gente joven», aseguran desde la gerencia, contentos con el relevo generacional que se está dando de forma natural. «Muchos te dicen que han dejado de comprar en los grandes supermercados y han empezado a hacerlo en la plaza por la calidad del producto, el trato cercano de los vencedores y porque venían de pequeños con sus madres. Están retomando buenas costumbres», explica. Y es que el comercio de cercanía está recuperando parte del peso que había perdido porque se adapta mejor a las necesidades de cada cliente, porque no está masificado y porque también ha sabido sortear mejor la subida generalizada de precios, al tener menos intermediarios en la cadena.

Cuando muchos de los que ahora compran en la Plaza ni siquiera habían nacido, el recinto tenía ocupadas las tres plantas por negocios. En la inferior estaban las verdulerías y ahora se usa de almacén, pero darle vida a la planta superior es uno de los retos marcados desde hace mucho y que aún no se ha podido concretar. Sobre la mesa se han puesto proyectos muy ambiciosos que nunca se han desarrollado. Tampoco las subvenciones ofertadas por el Ayuntamiento han sido suficientemente atractivas y los comerciantes tienen claro que «si no conseguimos llenar todos los locales de la planta principal, pensar en que alguien se instale arriba es una utopía».

Por eso, apuntan a otro tipo de usos que pueda generar sinergias y actividad. La semana pasada fue el lugar elegido para presentar la Semana del Pincho y los días 19 y 20 de diciembre habrá un mercado navideño. «La intención es trasladar la imagen de que la plaza está muy viva y abierta tanto a clientes como emprendedores», asegura Soniare Eventos, organizadora d una actividad que contará con una veintena de artesanos. Además, habrá sesiones musicales, talleres infantiles, reparto de chocolate y algunas iniciativas gastronómicas «enmarcadas en el contexto y el lugar en el que se celebra el mercado».

Estas dos propuestas son el pistoletazo de salida, pero la intención es que a lo largo del año se puedan repetir experiencias similares. La planta superior de la instalación tiene «un potencial enrome» para apuestas culturales y sociales, y los comerciantes están abiertos a que otros colectivos puedan darle uso «para beneficio de la ciudad». En Navidad, el mercado abrirá camino para las muchas ideas que hay en mente.