La Plaza de Abastos quiere darle un impulso a la parte superior. Avelino Gómez

Clientes de Miranda cada vez más jóvenes que huyen de las grandes superficies comerciales

Dar vida a la planta superior del recinto con actividades culturales y lúdicas es uno de los objetivos fijados para atraer nuevo público

Raúl Canales

Miranda de Ebro

Viernes, 28 de noviembre 2025, 00:56

Comenta

El estereotipo de un ama de casa de avanzada edad que tira del carrito de la compra no se corresponde ya con la realidad diaria ... de la Plaza de Abastos. El perfil del cliente fijo ha ido mutando, y aunque los de toda la vida siguen siendo fieles, la mayoría son personas de mediana edad, tanto hombres como mujeres, «y cada vez hay más treintañeros y gente joven», aseguran desde la gerencia, contentos con el relevo generacional que se está dando de forma natural. «Muchos te dicen que han dejado de comprar en los grandes supermercados y han empezado a hacerlo en la plaza por la calidad del producto, el trato cercano de los vencedores y porque venían de pequeños con sus madres. Están retomando buenas costumbres», explica. Y es que el comercio de cercanía está recuperando parte del peso que había perdido porque se adapta mejor a las necesidades de cada cliente, porque no está masificado y porque también ha sabido sortear mejor la subida generalizada de precios, al tener menos intermediarios en la cadena.

