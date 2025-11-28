El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Clemente González, recoge el premio de Empresa Familiar de Castilla y León. E. C.

Clemente González, reconocido como ejemplo de compromiso con la sociedad

El fundador en Miranda del Grupo Alibérico recogía en Valladolid el galardón que otorga Empresa Familiar de Castilla y León

Cristina Ortiz

Viernes, 28 de noviembre 2025, 12:24

Empresa Familiar de Castilla y León (EFCL) ha ensalzado esta semana la figura de Clemente González Soler, fundador y presidente de Grupo Alibérico, como ejemplo ... de empresario familiar con valores, defensor del importante papel de las empresas en la sociedad civil y comprometido con la sociedad.

