Clemente González, reconocido como ejemplo de compromiso con la sociedad
El fundador en Miranda del Grupo Alibérico recogía en Valladolid el galardón que otorga Empresa Familiar de Castilla y León
Cristina Ortiz
Viernes, 28 de noviembre 2025, 12:24
Empresa Familiar de Castilla y León (EFCL) ha ensalzado esta semana la figura de Clemente González Soler, fundador y presidente de Grupo Alibérico, como ejemplo ... de empresario familiar con valores, defensor del importante papel de las empresas en la sociedad civil y comprometido con la sociedad.
Cualidades que se pusieron de relieve por parte del presidente de EFCL, Isidoro Alanís, durante el acto de entrega del XXIII Premio EFCL 'Antonio Pérez' a la familia González-Armero, propietaria de Grupo Alibérico, celebrado el jueves Valladolid, en el que definió a González Soler como uno de los mejores empresarios de este país, «del que nos sentimos orgullosos», y «ejemplo también como persona».
En su intervención, Alanís destacó cómo González Soler, con 46 años, decidió dejar su importante trabajo en una multinacional para perseguir su sueño y fundar Grupo Alibérico, y cómo, junto a su familia, ha situado a esta empresa familiar como una compañía líder en el sector del aluminio y una de las 5.000 empresas más grandes de nuestro país.
«Tenéis un abuelo, un padre, un marido excepcional, de quien también sus amigos nos sentimos muy orgullosos y presumimos de él allá donde vamos, como ejemplo de empresario y de persona», concluyó el presidente de EFCL, dirigiéndose a su familia.
Clemente González Soler fue el encargado de recoger el galardón y confesó sentirse muy agradecido y emocionado por recibir este premio, no solo por el reconocimiento que supone a la evolución de Grupo Alibérico, sino porque pone en valor una trayectoria empresarial que no habría sido posible sin el apoyo de toda su familia.
