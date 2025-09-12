El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El Euromillones del viernes: comprobar resultados del 12 de septiembre
Salva Reina protagonizará en el Teatro Apolo la comedia 'Abre Fácil'. E. C.

«Tengo claro que quiero estar siempre vinculado a esta profesión»

La comedia de situación 'Abre Fácil' llega al Teatro Apolo mañana (18.00 horas) con el malagueño como protagonista

Javier Alonso

Viernes, 12 de septiembre 2025, 21:59

Canario de nacimiento pero malagueño de adopción, de donde considera que son sus raíces, Reina se ha convertido en uno de los personajes del cine ... más carismáticos del país. Su particular sentido del humor unido a su pasión por la representación le han llevado a conseguir un premio Goya a mejor actor de reparto en la película 'El 47'. Es conocido por su versatilidad, haciendo desde películas y obras de teatro hasta monólogos y apariciones en programas de televisión como 'Zapeando'. Mañana actuará en la ciudad con la comedia 'Abre Fácil' en el Teatro Apolo a las 18.00 horas.

