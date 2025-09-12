«Tengo claro que quiero estar siempre vinculado a esta profesión»

Canario de nacimiento pero malagueño de adopción, de donde considera que son sus raíces, Reina se ha convertido en uno de los personajes del cine ... más carismáticos del país. Su particular sentido del humor unido a su pasión por la representación le han llevado a conseguir un premio Goya a mejor actor de reparto en la película 'El 47'. Es conocido por su versatilidad, haciendo desde películas y obras de teatro hasta monólogos y apariciones en programas de televisión como 'Zapeando'. Mañana actuará en la ciudad con la comedia 'Abre Fácil' en el Teatro Apolo a las 18.00 horas.

–Debutaste en la industria del cine con '321 días en Michigan y te galardonaron en el Festival de Málaga por ello. ¿Cómo recuerdas tus inicios?

–Empecé con mucha ilusión, me llamaron para hacer una película pequeña pero muy ilusionante a la que le guardo mucho cariño. Para mí que te den un papel con tanto peso nada más empezar es muy especial y que encima te premien por ello en el festival de tu ciudad es una pasada.

–Ganaste el Goya al mejor actor de reparto por tu papel de Felipín en la película 'El 47'. ¿Cómo se siente un actor cuando recibe ese reconocimiento?

–En las imágenes se me podía ver totalmente abrumado, no me lo esperaba. Es un reconocimiento que dan los compañeros de la profesión y es muy especial. No sabía dónde meterme pero la vida también se trata de celebrar las cosas bonitas. Esta profesión no consiste en ganar premios, se trata de contar historias y de participar en largometrajes y obras de teatro.

–En el Teatro Apolo representáis 'Abre Fácil', ¿en qué consiste la comedia?

–Es una comedia fresca y moderna, donde la risa y el buen humor prevalecen en todo momento. A través de la risa podemos tratar también temas serios sin tener una vocación moralista de solución de conflictos, pero si podemos llevarla al mundo real y que la gente se sienta identificada. La trama es de una pareja que invierte en un piso pequeño con la intención de transformarlo en un apartamento vacacional. La cosa se va torciendo, justo en la noche de fin de año y van pasando una serie de cosas surrealistas que van tintando a la obra de comedia.

–¿Qué rol tiene tu personaje dentro de la obra?

–Mi personaje es un miembro de la pareja que compra el apartamento. Con el tiempo se va viendo superado por los problemas, porque la ansiedad no le permite ver las cosas con perspectiva.

–¿Tienes algún proyecto personal con el que llevas trabajando tiempo verdad?

–Sí, tenemos una sala de teatro y de música en Málaga que se llama 'La Cochera' con la que llevamos ya trece años. También tenemos una productora de cine con la que en breve presentamos nuestra tercera película con artistas como Macarena Gómez y Roberto Álamo. Cada vez vamos creciendo más en estos ámbitos. Lo que tengo claro es que me toque o no estar delante de la cámara o encima del escenario, quiero estar siempre vinculado a esta profesión.

–Tuviste también tu parte como humorista, ¿qué es lo que te inspira para hacer humor?

–En mi trayectoria como actor se cruzó el tema de los monólogos en una época donde había cierto boom de cómicos. Hoy en día sigo trabajando en ello con mi espectáculo 'Prohibido echarle cacahuetes al mono'. Sigo disfrutando mucho esta faceta porque es otro lenguaje. A la hora de hacer humor me gusta dar una vuelta de tuerca hacia la locura o el surrealismo aquellas situaciones cotidianas. La vida le da mil vueltas a cualquier monólogo que pueda salir de una cabeza pensante, te lo aseguro. Se trata de ir por la vida atento, con las orejas bien abiertas para ir encontrando situaciones con las que puedas hacer humor.

–De todos los proyectos profesionales realizados a lo largo de tu trayectoria profesional, ¿con cuál te quedas?

–Me es muy difícil decantarme por uno, todos me han ido marcando y les guardo mucho cariño. Cada uno ha servido para sumar experiencias que te hacen crecer como actor y como persona. El proyecto que más me gusta es el siguiente que voy a hacer, que todavía no se ni cual será.

–¿Tienes algún director o actor con el que no hayas trabajado y te gustaría hacerlo?

–Tengo muchos la verdad, evidentemente con cualquiera de los grandes te hace especial ilusión. Ahora mismo estoy trabajando con Gerardo Herrero que es uno de los mejores productores de este país. Con cualquiera director, actor o actriz con un gran recorrido evidentemente te hace especial ilusión. Hace poco tuve la suerte de trabajar con Coronado, pero a mí me entusiasma más trabajar con gente joven porque viene con ideas frescas que te hacen ver nuevas perspectivas.

–Muchos te llaman Chuky, ¿de dónde viene ese apodo, qué significa?

–La gente que me conoce desde hace mucho tiempo solo me llama así. Muchos se sorprenden de que cuando me llaman así me giro y es que era el nombre del payaso que yo hacía cuando me dedicaba a las animaciones infantiles. De hecho cuando empecé con los monólogos me lleve el nombre a ese ámbito porque era parte de mí. Con el tiempo se ha mantenido pero ya según me iba acercando a los cuarenta pensé que 'Chuky' era algo que ya debía de ir dejando. En mis redes sociales llevo el mote también porque el mi nombre real estaba ya cogido.

–Mirando al futuro más cercano, ¿en qué estás actualmente trabajando? ¿Qué podemos esperar por tu parte el año que viene?

–Acabo de terminar una comedia junto con Kira Miró que creo que será para el verano que viene. Se llamará 'Te de más' y es una comedia familiar con mucho corazón en la que Manoli, la directora, ha hecho un trabajo bastante fino mezclando la risa con la ternura. Tengo también cosas a estrenar, un largometraje que se llama 'Solos' y alguna otra cosa. También seguimos con nuestra gira 'Abre Fácil' y mi monólogo de 'Prohibido echarle cacahuetes al mono', estos me ocupan los fines de semana y entre semana estoy en rodajes de pelis.