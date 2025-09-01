La cita solidaria de FAE Miranda este año será con una carrera de sacos

FAEMiranda prepara ya su carrera empresarial solidaria. La que en las anteriores ediciones fuera una cita con las piraguas en el Ebro va a cambiar ... en esta edición de escenario y también de modalidad deportiva.

La Confederación de Asociaciones Empresariales de Burgos, a través de FAE Miranda, apuesta en esta ocasión por la celebración de una Carrera Empresarial

Solidaria de Sacos en la calle La Estación. Realizada la convocatoria lo que se hace desde la entidad empresarial es invitar y animar a las empresas mirandesas a apadrinar alguno de los sacos participantes, iniciativa para la que tendrán que hacer una aportación de 100 euros. Todo el dinero que se recaude con esta iniciativa se destinará a las asociaciones elegidas por los vencedores y se repartirá en tres premios.

El plazo de inscripción para la carrera que se celebrará el día 28 de septiembre, ya está abierto y las empresas, cuyo distintivo podrá verse en el saco apadrinado tienen hasta el próximo día 22 de este mes para hacer efectivo su compromiso solidario. Quienes deseen participar pueden inscribirse bien a través del e mail miranda@faeburgos.org, o el teléfono 947 331 310.

Las empresas mirandesas, además de participar convirtiéndose en padrinos de alguna de las asociaciones, podrán también colaborar con aportaciones que se recogerán en la fila cero.

Desde FAE se argumenta que «más allá de su principal objetivo, la solidaridad, la cita pretende constituirse en una jornada de convivencia corporativa en la que se ponga de manifiesto la importancia del voluntariado en la ciudad». Algo que este año se constatará de modo más visible dado que la Carrera Empresarial Solidaria de Sacos se desarrollará en el marco de la XIIIMuestra de Asociaciones organizada por la Plataforma Mirandesa del Voluntariado, y que serán los voluntarios de las entidades participantes los que competirán.

Entre las asociaciones del tercer sector que podrán ser beneficiarias de los tres premios que se repartirán las tres primeras clasificadas están Afami, Ampaf, Aremi, Asbem, Cruz Roja,Manos Unidas, Aspodemi, Autismo Burgos, Giafys, , Fundación Síndrome Dravet, Asociación Española Contra el Cáncer, Cáritas, Salud mental Miranda, Valkiria, y la propia Plataforma Mirandesa del Voluntariado.

En esta particular competición los voluntarios vencedores en la carrera recibirán su correspondiente medalla, y las empresas que los apadrinen también tendrán su reconocimiento con una placa.

La cita será el día 28 y ahora la FAE está a la espera de completar las inscripciones.