Cinco empresas adquieren 14.000 metros en Ircio para levantar nuevas empresas José María Ribot en la presentación de las ayudas en Miranda. / A. G. Once proyectos más se han interesado por ubicarse en el polígono mirandés y están a expensas de cerrar la adquisición de suelo Martes, 25 septiembre 2018, 23:40

Representan apenas un 0,5% de los 2,5 millones de metros cuadrados de los que dispone el polígono industrial de Ircio, pero marcan un cambio de inercia en una zona en la que durante casi 6 años solo operaba Stinser, a la que desde hace unos meses acompaña también Aciturri. Y es que cinco industrias han firmado ya la compra de 14.000 metros cuadrados en ese parque industrial desde que se pusiera en marcha a principio de año el conocido como Plan Miranda.

La confirmación de la compra la realizó ayer en Miranda el director general del Instituto para la Competitividad Empresarial (ICE), José María Ribot, al tiempo que apuntaba que se está en conversaciones con otras 11 industrias más que han mostrado interés por instalarse en Ircio. Son proyectos que están «en cartera» y que confía que vayan fraguando poco a poco porque, al final, «que una empresa decida implantarse es un proceso largo. Estamos trabajando con ellos, junto con el Ayuntamiento para que vengan aquí», explicó.

Esfuerzos que, si nos atenemos a los datos que responsables de las distintas administraciones vienen poniendo sobre la mesa desde la entrada en vigor del Plan Miranda, van dando sus frutos. En mayo, en su última visita a la ciudad, el propio presidente regional, Juan Vicente Herrera, hablaba de el desembarco inminente de dos empresas y el interés por reservar suelo de otras 15 más. Ahora, de dos se ha pasado a confirmar que son cinco las que ya han rubricado la adquisición de parcelas.

Firmas que, en su mayoría, están vinculadas a «los sectores de la logística y auxiliar de la construcción», pero sobre las que Ribot no quiso dar ningún detalle más. «Hay algún proyecto interesante de generación de empleo, pero hasta que la empresa no diga definitivamente 'sí' no lo diremos», incidió.

Y confía en que las interesadas lo hagan y confirmen su desembarco en Ircio que, entre otras cosas, ofrece «un precio muy bueno del suelo. El coste medio del metro cuadrado es de 20,33 euros. Además, damos muchas facilidades de pago y financiación. El suelo no puede ser un impedimento para que se instalen empresas», recalcó.

También podrían beneficiarse de las ayudas ICE 2018, pero, de momento, ninguna las ha solicitado. Un programa que el director general de ese instituto presentó ayer en Miranda a medio centenar de empresarios y autónomos que se dieron cita en la sede administrativa de la Junta en la ciudad para conocer los pormenores de la convocatoria para el presente ejercicio. «Hemos hecho un cambio importante para intentar ampliar el espectro al que van dirigida todas ellas en sectores y en importe», avanzó.

Se trata de ayudas que se enmarcan dentro de la Lanzadera Financiera de Castilla y León, puesta en marcha en enero de 2016 por la Junta con las entidades financieras de la región, con el objetivo de garantizar dinero a cualquier proyecto viable que se pueda presentar en toda la comunidad.

De momento, desde que el programa se puso en marcha, en Castilla y León el ICE ha recibido «9.418 solicitudes» de ayudas, de las que 1.662 han tenido su origen en la provincia. Si bien, no hay datos de cuántas pueden corresponder a empresas o autónomos ubicados en el entorno de Miranda.

El 17,6% de las solicitudes de la región han partido de Burgos y, de ellas, «1.472 ya están financiadas. El 89% se corresponde con tres sectores: servicios, comercio y agroalimentario». Ademas, destacó Ribot, «la gran mayoría de la financiación de la provincia está vinculada a proyectos de inversión puros y duros. No estamos financiado circulante, dinero que necesiten para un momento de apuro económico, es para invertir y eso va a generar empleo y empleo de calidad».

En Burgos, el instituto ha financiado el 80% del importe que se ha demandado. En total, «271 millones de euros que han permitido en la provincia la creación o el mantenimiento de 24.107 empleos».

La nueva convocatoria de ayudas regionales que ayer se presentó en Miranda incluye siete líneas de subvenciones –a las que se sumarán otras tres cuyas bases se están ultimando– por un importe global de 71,7 millones de euros para apoyar proyectos de crecimiento, inversión, creación, innovación, tecnología e internacionalización de empresas, emprendedores y autónomos. El encuentro mantenido ayer en la ciudad cerró la ronda de presentaciones del ICE en la comunidad.