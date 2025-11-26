Un cierre que afectaría a todo Miranda

El ferrocarril además de un sector que genera empleo en la ciudad es parte de su historia, caminos de hierro que se han ido cincelando ... junto al desarrollo de la localidad y de su población, que vive el tren como algo propio de su idiosincrasia, algo de lo que presumir por ser confluencia de caminos y punto de encuentro, además de polo de desarrollo. Al menos, hasta la fecha. El futuro está por escribir, pero los mirandeses tienen claro cuál debe ser el resumen del próximo capítulo: la modernización, la garantía del empleo y la pervivencia de los dos talleres.

Julio García Extrabajador Renfe «Nos han ido dejando morir poco a poco»

Vive el ferrocarril: le ha dedicado un museo privado, además de trabajar durante 46 años en Renfe y se mostraba satisfecho por la respuesta de los trabajadores y de la ciudadanía, aunque cree que quizá habría que haber salido a la calle mucho antes. Pero reconocía que «nunca es tarde para que lo poco que tenemos no nos lo quiten y luchar para que los puestos de trabajo no se vayan de Miranda. Nos han ido dejando morir poco a poco y esto sería la puntilla».

Julio Martínez Trabajador de Adif «Que se vea que no nos quedamos con los brazos cruzados»

Lleva ocho años trabajando en Adif, en infraestructuras, un puesto al que optó con la confianza de tener un trabajo fijo, hasta la jubilación, en la ciudad. «Si no nos hacemos oír ahora, tarde o temprano pueden hacer lo mismo con nosotros porque ambas son empresas públicas». Por eso ve importante manifestaciones como la de ayer y el respaldo ciudadano, para que «se vea que no nos quedamos con los brazos cruzados»

David López Contrata Transfesa «El cierre sería para Miranda una pérdida muy importante»

Lleva 7 años trabajando en el taller amenazado por el cierre y lo hace con una contrata, por lo que no tiene muy claro cuál sería su futuro. «El cierre sería una pérdida muy importante para Miranda, no sólo para los que trabajamos ahí». De momento, él no quiere pensar en un posible cambio de vida en la ciudad o fuera. Lo que toca es «dar guerra para conseguir lo que queremos: seguir ahí. Confiemos en la movilización».

Verónica Bóveda Limpiadora en la estación «El cierre de empresas siempre nos influye a todos»

Lleva años en la limpieza de la estación y aunque no pertenece ni a Renfe ni a Adif tiene claro que «el cierre de empresas siempre nos influye a todos». Sin olvidar que en este caso, «se perderá la historia de la ciudad».

Adriana Antía «Hay que organizarse para luchar por todos»

«Esta gente necesita nuestro apoyo porque nos afecta. El ferrocarril es algo identitario de nuestra ciudad», aseguraba al inicio de la manifestación, convencida de que «hay que organizarse para luchar por todos».