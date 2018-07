Chuches, un balón y tarde de piraguas Los niños saharauis disfrutaron de una tarde de piragüismo junto a otros chicos y chicas de su edad. / AVELINO GÓMEZ Mohammed y Balali disfrutan del verano lejos de los campamentos saharauis CRISTINA ORTIZ Martes, 17 julio 2018, 23:41

No hay fronteras ni culturales ni idiomáticas que se interpongan cuando se trata de disfrutar del verano, como demuestran todos los años los menores saharauis que pasan julio y agosto en hogares mirandeses. Aunque en esta ocasión son solo dos los que pasean por las calles de la ciudad.

Uno de ellos es Balali, de 12 años, quien, por tercer año consecutivo, se ha reencontrado con Yolanda, que reconoce que ya «es casi parte de la familia. Cuando llega no hay nada que le resulte extraño, se acuerda de todo». Además, hay que tener en cuenta que ahora tiene un buen nivel de español, idioma que no hablaba cuando llegó por primera vez.

Y es que el contacto no se limita únicamente a los meses de verano que conviven en Miranda, durante el resto del año el Whatsapp les permite mantener la relación y saber cómo le van las cosas. «Tenemos bastante comunicación durante el invierno. Les preguntamos cómo se comportan, cómo van la notas...». Son dos cosas que se tienen en cuenta para que puedan venir en verano, ya que el viaje a España se plantea como una especie de premio.

Lo que no ha podido hacer Yolanda es devolver la visita a la Balali a los campamentos de Tinduf donde vive porque «económicamente es muy caro. Cuesta mucho dinero. Además, tendría que ir yo y dos niños pequeños, a los que los viajes les pillan en época de colegio». Eso sí, tiene claro que «me encantaría ir».

Y es que hasta ahora el balance de su experiencia personal es muy positivo. «Aunque pensemos que las familias de España aportamos muchas cosas a los niños, ellos también lo hacen: su cultura, su forma de ver las cosas...»; por lo que está convencida de que el verano que viene «le vamos a echar mucho de menos». Hay que tener en cuenta que entonces tendrá 13 años y, en principio, ya no podrá venir.

Tendrá que dejar paso a otros más pequeños, por lo que Yolanda no sabe qué decisión adoptarán, si seguirán con el acogimiento o se tomarán un tiempo antes de volver a un programa que también ayuda a los niños y niñas de Miranda a conocer otras realidades muy diferentes a la suya, no solo en lo cultural, también en lo económico o en el tipo de vida. De hecho, a uno de los hijos de Yolanda le llamó la atención el hecho de que Balali llegara solo con lo puesto, sin maleta, o conocer que no tienen los mismos juguetes.

Mohammed, al que le gusta el fútbol, ir a la piscina y al río o las chuches, está en casa de Sara y Fernando, que participan este año por primera vez en el programa de acogimiento y lo hacen dando alojamiento a un chico que ya el año pasado viajó a la zona, aunque lo hizo para residir en el Valle de Tobalina. Así que a ambas parte les está tocando adaptarse y, «de momento, está funcionando bien. Es un niño más», explicó Fernando, que tiene dos hijos, y para quien el balance es positivo, salvo porque «antes tenía dos que comían mal y ahora uno más que come peor», bromeó mientras le acompañaba a disfrutar de una tarde de piragüismo en el Club Antares.

Es una actividad de la que disfrutan mucho y en la que se manejan sin dificultad, como comentó Lidia, una voluntaria del club, que les acompaña esta semana en las sesiones en el Ebro. «Tiene buena técnica y van rápido. Se adaptan bien a este deporte» impensable que pueda ser practicado en el lugar del que proceden, en pleno desierto.

De allí no han podido salir este verano por problemas burocráticos dos chicas a las que se esperaba en Miranda. Una de ellas Matu, que convivió el pasado año con Marian Rocandio, quien pese a intentarlo hasta el final no ha logrado que consiguiera volar.