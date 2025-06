Los chiquis marcan el ritmo de la fiesta en Miranda

El cambio de perspectiva impresiona. Acostumbrados a levantar la mirada para ver cómo el sonido del Bombo Chiqui marca el inicio de la primera jornada ... festiva en San Juan del Monte, mirar hacia abajo, a una plaza abarrotada de gente que demanda, al grito de ¡Eseee Bombo!, que le des con la maza lo más fuerte que puedas para que resuene en toda la ciudad, impresiona.

Te deja «en shock. No sabía ni qué hacer» como reconocía el Sanjuanero Chiqui, Mario Santos, minutos después de abandonar el balcón del Ayuntamiento junto a su compañera en estas fiestas, Noe Barrasa.

«En cuanto te asomas impresiona, porque hay un montón de gente. Me he quedado en blanco», reconocía Noa; que tras esos instantes iniciales para asimilar que estaba viviendo un momento único, maza en mano, protegida con un guante, eso sí, se puso a dar con la maza sobre el bombo, junto a Mario, haciendo estallar de júbilo a los más pequeños, pero también a muchos adultos que abarrotaban la plaza de España.

«Es una pasada estar arriba. Cuando íbamos llegando, abajo, parecía que había poca gente, pero cuando hemos salido al balcón, hemos visto que estaba llena». Opinión que refrendaba Noa consciente de que cuando estás pisando las baldosas de la plaza «no lo ves todo, pero desde arriba sí». Y ninguno de los dos pensaba que tanta gente iba a acudir a verles al Bombazo Chiqui. De hecho, esperaban que se llenara menos que en el pregón de la tarde anterior que tuvo como protagonista al presidente del CD Mirandés, Alfredo de Miguel.

Pero no fue así. Y cuando sobre las doce y media el Bombo salió al balcón, blusas de todas las edades demostraron que tenían ganas de fiestas y que cuanto antes empezaran a vivir el primer día de música, cuadrillas y diversión, mucho mejor. También los Sanjuaneros Chiquis, a los que se vio tranquilos en el balcón golpeando el bombo con la maza. Les dio tiempo, incluso, a localizar a sus amigos en medio de la multitud.

Esta vez no hubo lágrimas, ni suyas ni del resto de los chiquis que salieron al balcón; aunque sí de la Sanjuanera Mayor, Henar Martínez, que no pudo contener la emoción, pese a no ser la protagonista, lo que ya anticipaba lo que pasará esta tarde de sábado, cuando sea ella la encargada de marcar el ritmo al grito de ¡Eseee Bombo! junto a Luisito Angulo.

Mucho más nervioso estaba el pregonero infantil, Lucas Gómez, al que le temblaba el pulso cuando se asomó al balcón para trasladar a las miles de personas allí congregadas qué es para él San Juan del Monte. Pero según avanzó la lectura fue ganando aplomo, hasta lograr sentirse cómodo pese a tener todas las miradas puestas en él. Tenía claro que estaba viviendo un momento único y que lo quería disfrutar.

Y es que, como contó en su pregón, dar inicio a una de las fiestas más importantes de la ciudad es «el mayor honor para cualquier mirandés» y, en su caso, aún con más razón, ya que como desveló, sus padres se conocieron en un San Juan del Monte, para después ir «formando una familia con el mismo espíritu sanjuanero».

El suyo nadie lo puede poner en duda, con un pregón cargado de emoción y sentimientos, en el que animaba a todos los que le escuchaban desde la plaza a disfrutar, sin preocuparse de las horas ni de los días que quedan para hacerlo, porque en su opinión, no hay que recordar cada San Juan del Monte por el año, sino «por los momentazos vividos en él, porque en San Juan del monte el tiempo se mide en recuerdos inolvidables donde se respira hermandad y hospitalidad, es una fiesta para sanjuaneros y forasteros».

Así que al grito de ¡Sanjuaneros y Sanjuaneras, Viva San Juan del Monte!, animaba a niños y mayores a olvidarse de la rutina y abrazar la diversión. Él tenía claro que lo iba a hacer una vez pasada la presión de salir al balcón a dar el pregón. «Es un momento que he disfrutado mucho y ahora queda seguir haciéndolo con todo lo demás que queda por delante».

Especialmente orgulloso y también emocionado se mostró José Ignacio Pérez, presidente de la Orden del Bombo, y abuelo de Lucas. «Quieras o no quieras se te saltan las lágrimas, es algo que no te puedes imaginar. A mí siempre se me caen en el Bombazo por la tarde, y en esta ocasión se han adelantado». Cómo no, escuchando a toda la plaza corear el nombre de Lucas.

Y eso que, recordaba, cuando era pequeño la familia pensaba que no iba a ser muy fiestero. «No le gustaba la blusa, en cuanto podía se la quitaba. Pero poco a poco se fue acostumbrando, qué remedio viendo siempre al abuelo metido en este charco. Ahora es supersanjuanero».

Tanto que cree que tiene la continuidad de la saga familiar garantizada en la Orden del Bombo. A mí me quedan tres años, a ver si para entonces podemos hacer el plan relevo. Me hace una ilusión terrible que siga los pasos de cuatro generaciones z«.