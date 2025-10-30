La CHE insta al Ayuntamiento de Miranda a solicitar oficialmente la retirada de la isla del Ebro

La limpieza del río corre el riesgo de enredarse en una maraña administrativa. Guillermo Ubieto dijo públicamente que lleva tiempo intentando que la Confederación Hidrográfica ... del Ebro le confirme si es posible eliminar la isla mientras que desde la entidad competente en la cuenca aseguran que el concejal no ha remitido ninguna petición oficial. «En el momento en el que nos llegue podremos estudiar si es factible», apuntan desde la CHE, que recuerda que la obra debería correr a cargo de la administración local pero que no se puede hacer nada sin su visto bueno.

El tercer actor son los vecinos, a los que en su momento un responsable de la CHE les adelantó que era viable eliminar la isla, algo que ahora nadie confirma a Ubieto en los correos electrónicos que ha intercambiado con el organismo que se encarga del río. La CHE se demarca de esos contactos informales y pide que todas las consultas se le remitan de forma oficial para dar respuesta por el mismo canal, un trámite que no ha seguido Miranda, por lo que no da por válidas esas conversaciones privadas.

De esta forma, el Ayuntamiento tendrá que registrar una petición para retirar la isla si quiere que la CHE se pronuncie sobre su conveniencia y sobre si autorizaría esa medida. Lo mismo si quiere una reunión a la que también puedan asistir los vecinos, como han pedido algunos afectados.

La eliminación de la isla ubicada a pocos metros del puente de Hierro permitiría que el agua fluyera con más facilidad, reduciendo el riesgo de inundación en la zona de la Arboleda y Los Linares, los barrios que con más insistencia piden que se acometan actuaciones para limpiar el río. En su opinión, las administraciones se han centrado en minimizar los efectos de una eventual crecida con el polémico plan antirriadas que elevará Ronda del Ferrocarril, pero no se ha ido al origen del problema.

Entre las medidas preventivas que sugieren está la isla pero también la limpieza de las orillas y de los troncos y sedimentos que se acumulan en la estación subeléctrica. «Tenemos mediciones y gráficos de hasta donde ha llegado el agua en cada riada y es evidente que subió mucho menos en las épocas en las que el cauce se había limpiado recientemente» asegura una afectada, que al igual que sus compañeros, no comparte el argumento esgrimido por algunos expertos que consideran que eliminar la isla, además de un posible daño ecológico, pueda tener consecuencias para otras localidades.

Y es que si se suprimen muchas de las barreras naturales que encuentra el agua, el Ebro puede coger excesiva velocidad y arrasar otras zonas ubicadas en puntos más bajos de la cuenca, algo que deberá estudiar la CHE. «Los más mayores vieron el Ebro sin isla. No es una formación natural sino que se ha ido haciendo por los lodos y troncos que arrastraba el agua y que nunca se limpiaron. Y cada vez crece más», sostienen.

El Ayuntamiento ha asegurado que tiene intención de acometer trabajos de limpieza pero alberga dudas sobre la isla, motivo por el que ha pedido opinión a la Confederación, que en última instancia es la que tiene que aprobar cualquier intervención en el Ebro. Ubieto defiende que el organismo no es claro y que le da largas mientras que desde la CHE achacan al concejal que no utilice los canales oficiales para este tipo de consultas.