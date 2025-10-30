El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
No se pueden acometer actuaciones sin el visto bueno de la confederación. Avelino Gómez

La CHE insta al Ayuntamiento de Miranda a solicitar oficialmente la retirada de la isla del Ebro

La Confederación asegura que no ha recibido notificación formal y deja en el aire la viabilidad de la actuación

Raúl Canales

Miranda de Ebro

Jueves, 30 de octubre 2025, 00:03

Comenta

La limpieza del río corre el riesgo de enredarse en una maraña administrativa. Guillermo Ubieto dijo públicamente que lleva tiempo intentando que la Confederación Hidrográfica ... del Ebro le confirme si es posible eliminar la isla mientras que desde la entidad competente en la cuenca aseguran que el concejal no ha remitido ninguna petición oficial. «En el momento en el que nos llegue podremos estudiar si es factible», apuntan desde la CHE, que recuerda que la obra debería correr a cargo de la administración local pero que no se puede hacer nada sin su visto bueno.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un ertzaina da positivo en drogas tras chocar su coche patrulla contra un vehículo a la fuga en Bilbao
  2. 2 Muere el conductor de una furgoneta tras ser arrollado por un tren en Zalla
  3. 3

    Media docena de padres magrebíes han sido detenidos por abandonar a sus hijos en Euskadi
  4. 4 Acusan a Jota Peleteiro de abandonar a los perros que tenía con Jessica Bueno
  5. 5

    Investigan a dos policías por denuncia falsa contra una armería de Getxo
  6. 6

    Los tres grandes municipios vizcaínos con los pisos más caros
  7. 7

    Los sindicatos protestan por la instalación de cámaras y micrófonos en las aulas de todas las escuelas públicas
  8. 8

    El Gobierno vasco cesa a la directora de la sociedad de puertos al anularse los amarres
  9. 9

    El Athletic tiene en su agenda a Unai López, que acaba contrato con el Rayo Vallecano
  10. 10

    Juan Carlos I: «Me marché a Abu Dhabi para ayudar a Felipe VI»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo La CHE insta al Ayuntamiento de Miranda a solicitar oficialmente la retirada de la isla del Ebro

La CHE insta al Ayuntamiento de Miranda a solicitar oficialmente la retirada de la isla del Ebro