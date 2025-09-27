El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La fábrica mirandesa está preparada para comenzar con el tratamiento en cuanto obtenga luz verde por parte de las instituciones. Avelino Gómez

La CHE se desliga de la problemática de Azucarera Miranda con el olor de sus balsas

La confederación asegura que ha emitido todos los informes «necesarios» y niega que su visita a la planta sea vinculante para la depuración

Toni Caballero

Sábado, 27 de septiembre 2025, 23:40

La CHE ya ha emitido todos los informes necesarios para que Azucarera pueda realizar su actividad, incluida la autorización del vertido de aguas residuales. No ... es necesario ningún informe más ni ninguna visita previa a la realización del vertido», así de tajantes se han mostrado desde la Confederación Hidrográfica del Ebro con respecto a la problemática que, desde hace más de un mes, adolece la planta mirandesa con el mal olor que se desprende de sus estanques de agua.

