La CHE se desliga de la problemática de Azucarera Miranda con el olor de sus balsas

La CHE ya ha emitido todos los informes necesarios para que Azucarera pueda realizar su actividad, incluida la autorización del vertido de aguas residuales. No ... es necesario ningún informe más ni ninguna visita previa a la realización del vertido», así de tajantes se han mostrado desde la Confederación Hidrográfica del Ebro con respecto a la problemática que, desde hace más de un mes, adolece la planta mirandesa con el mal olor que se desprende de sus estanques de agua.

Sólo unos días más tarde de que la empresa anunciara en ELCORREO que necesita un informe medioambiental vinculante de la CHE para poder comenzar con la depuración del agua estancada en sus balsas, la misma que emanan un olor más que desagradable que afecta al conjunto de la ciudadanía mirandesa, el organismo de gestión, regulador y mantenedor de las aguas y riegos de la cuenca hidrográfica del Ebro sale al paso para desvincularse de tal responsabilidad.

Así las cosas, desde la CHE se asegura que la planta mirandesa puede llevar a cabo su campa de refino de la caña de azúcar con total normalidad, vertidos residuales incluidos, sin necesidad de otro informe medioambiental ni de que sus técnicos visiten las instalaciones.

La historia vuelve a dar otro giro de guión, el enésimo, después de que la compañía se sorprendiera la semana pasada al enterarse de que, para comenzar con la depuración del agua de las balsas, tenían que recibir la visita del organismo público como paso previo.

De hecho, Azucarera recibió la una propuesta de la CHEpara programar la inspección el próximo miércoles, 15 de octubre, y así poder inspeccionar el estado de los seis estanques y el resto de equipamientos involucrados en el proceso de depuración requerido.

Por su parte, Azucarera trataba de adelantar la visita, así como la ansiada autorización posterior, para una fecha lo más cercana posible al 1 de octubre. Sin embargo, ahora el tablero vuelve a cambiar y la CHEasegura que no hace falta esa autorización para seguir con la actividad profesional.

Esta noticia ha pillado por sorpresa al comité de empresa de Azucarera, que no termina de localizar dónde radica el obstáculo. «Estamos trabajando sin verter nada a las balsas, en circuito cerrado. Desde la dirección nos trasladan que no se ven posibilidades de hacerlo antes de que se realice la visita a la fábrica». Veremos qué ocurre», señalan.

La otra parte

La problemática del hedor de la planta mirandesa sigue sumando capítulos, pero las versiones de los agentes implicados no terminan de concordar. Mientras que la empresa asegura tener todo listo para comenzar con el tratamiento del agua estancada en las balsas y se mantiene a la espera del visto bueno de la CHE, la confederación replica que el balón no está sobre tu tejado.

Existe una tercera pata, la Junta de Castilla y León, cuya firma es necesaria para poder iniciar la depuración. Todo ello bajo la amenaza real de que la campaña de refino pueda paralizarse en Miranda si se sigue prolongando el problema dos semanas más.