Cerca de 180 estudiantes del Río Ebro se vuelcan en la jornada 'Impulsando Talento' La mesa de debate estuvo formada íntegramente por mujeres. / A. G. Uno de los objetivos era transmitir la posibilidad de «transformar la pasión en talento como futuro empresarial» SILVIA DE DIEGO Viernes, 5 abril 2019, 22:28

«Nunca es tarde para soñar y siempre es un buen momento para observar dentro de uno mismo lo que nos hace vibrar», bajo esta premisa 180 alumnos del CIFP Río Ebro participaron ayer en la jornada ' Impulsando Talento' organizada por el centro, claro ejemplo de intercambio de experiencias entre el alumnado y el tejido empresarial.

Desde el Servicio de Empleo de la Universidad de Burgos, Azucena Ubierna quiso dejar claro la importancia sustancial de este área dentro de la propia institución académica con diversos campos como es la Agencia de Colocación con ofertas de empleo específicas además de la Unidad de Prácticas en Empresas e hizo especial hincapié en los buenos resultados cosechados en materia de impulso empresarial en los diferentes Foros desarrollados también en Miranda en las dos anteriores ediciones en las que han colaborado. «Aquí hemos participado de forma activa y la valoración es muy positiva. Dentro del área de Orientación y coaching lo que ayudamos es a identificar el talento que cada alumno tiene y generar estrategias personales y personalizadas», matizó.

Las jornadas sirvieron como nexo de unión también entre los propios ponentes y, de hecho, la responsable de la Universidad mostró su interés en desarrollar una iniciativa junto al grupo musical de La Regadera. «He escuchado muy atentamente la charla de Cristian Seco, ejemplo de talento en el ámbito musical. Con toda seguridad llevaremos a cabo a lo largo de los próximos meses algún proyecto juntos», avanzó.

Otro de los invitados a la cita fue Víctor Citores del grupo ASTI TechGroup quien analizó en su disertación el 'Talento 4.0'. «A través de la empresa y mediante la fundación desarrollamos programas muy concretos para el público de Formación Profesional. Este fin de semana tendrá lugar el programa Desafíos de Robótica en el Museo de la Evolución Humana en Burgos en el que desarrollamos un concurso de robótica móvil para público de FP, La ESOy Bachillerato. El objetivo de todos nuestros programas es empoderar y que el talento joven se enfoque hacia el ámbito de ciencia y la tecnología y les facilitamos una opción de empleabilidad», recordó.

Los alumnos asistentes pudieron conocer también de primera mano experiencias reales de éxito con el testimonio de varias representantes de diversos sectores del tejido empresarial en el que las mujeres fueron protagonistas. Belén Martín, directora de Alucoil y una de las participantes en la mesa redonda, hizo especial énfasis en la calidad y la capacidad humana y de trabajo de la ciudad para apostar por un proyecto de futuro en la línea de negocio de los paneles compuestos de aluminio de alta tecnología.

«Sin duda alguna para nosotros la capacidad y el talento existente aquí han sido algo fundamental en nuestra apuesta de futuro. Empezamos en el año 1996 con una línea de fabricación y una decena de personas y ahora somos 10 líneas y unas 150 personas trabajando en la compañía». Martín recordó que en la ciudad se reúnen las condiciones óptimas y puso sobre la mesa una vez más «la calidad de la gente de Miranda» donde hoy por hoy «se puede conseguir un equipo profesional, motivado y muy comprometido».

Junto al testimonio de Iratxe Salazar, de Clínica Centros, los estudiantes del Río Ebro, también conocieron de cerca a Miryam García de La Lechería que abría sus puertas en 2016 y que hace unos meses recogía un más que merecido premio a su trabajo y trayectoria. «Creo que lo más importante es formarse y también especializarse. Intentar unir aquello que te gusta con las necesidades existentes en el mercado actual para poder cubrir el hueco y asentarse en un negocio en concreto. Trabajo duro y positivismo», aconsejó minutos antes de participar también en la mesa redonda.

El mundo del talento deportivo también fue otro de los puntos sobre los que se incidió en la cita con la participación de varios jugadores del Club Deportivo Mirandés y la música con el trompetista de la Regadera Cristian Seco fue otro de los momentos más aplaudidos por el joven público asistente. «Ha sido una camino muy gratificante, pero también con obstáculos ahora además puedo ejercer de profesor de música algo que me llena por completo y con el grupo no paramos. La semana que viene daremos a conocer algo que no se ha hecho hasta ahora y que dará mucho que hablar y estamos a tope con todo el calendario de conciertos y muy emocionados porque saldremos por primera vez fuera de España y acudiremos a un festival en la República Checa».