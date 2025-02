Los centros de Secundaria de Miranda suman 60 nuevos alumnos en la primera mitad del curso

El listado de vacantes de Educación les sigue adjudicando plazas libres, pese a que el alumnado que atienden no para de crecer. Hasta el punto ... de que el IES Montes Obarenes ha tenido que comprar mesas y sillas para ubicar a los estudiantes que se han incorporado al complejo con el curso ya arrancado.

Y es que los cuatro centros (dos públicos y dos concertados) que imparten Secundaria en la ciudad han sumado 60 estudiantes más en la primera mitad del curso. Si bien, más de la mitad han ido al de la calle Francia, que hasta finales de enero había matriculado a 31 más, con lo que el total rebasaba ya los 700. Exactamente, alcanzaba los 712.

Cifra que ya no es exacta porque en lo que va de febrero han recibido 5 peticiones más de inscripción. Solicitudes que tendrán que seguir atendiendo, mientras tengan vacantes; aunque eso sea posible porque en los últimos años han ido sacrificando espacios comunes y aulas específicas. Pero al actual ritmo de crecimiento tienen claro que a corto plazo no podrán seguir dando respuesta a las necesidades del alumnado.

El Montes Obarenes ya ha recibido a estas alturas de curso más nuevos alumnos que en todo el periodo lectivo 2023-2024. Entonces entre septiembre y junio llegaron 24 estudiantes más y ahora, a finales de enero ya tenían 31. A los que hay que sumar otros 5 más de los primeros diez días del mes actual.

«En Miranda hay mucho alumnado que es sobrevenido y la previsión que los centros hacemos de profesorado y de todo aquello que se necesita se realiza con una ratio determinada que luego se ve superada», explicó la directora del Montes Obarenes, Alicia Cabrejas; que además destacaba que tampoco es lo óptimo el incorporarse con el curso ya arrancado porque en muchos casos es difícil mantener el ritmo del grupo.

Situaciones de las que tienen claro tanto ella como el director del IES Fray Pedro de Urbina, Jesús Asensio, que son conscientes en Educación, aunque, de momento, no se haya dado ninguna alternativa. De hecho, su petición argumentada con números en un exhaustivo informe que avalaba la necesidad de un tercer instituto en la ciudad fue rechazada en las Cortes de Castilla y León. No se consideró necesario.

Ampliar Montes Obarenes ha tenido que comprar más mobiliario. Avelino Gómez

Pese a que si se suman los alumnos de los dos centros alcanzan los 1.618 estudiantes, con lo que teniendo en cuenta que, según apuntó Asensio, el número que se considera óptimo actualmente por instalación se sitúa en torno a los 500 alumnos, la necesidad del tercer instituto está más que justificada. Máxime si a ese hecho se añade que el número de matrícula lleva años evolucionando al alza. Y en un volumen importante. De hecho, el director del Fray Pedro recuerda que cuando él asumió el puesto en el instituto hace siete años el total de estudiantes rozaba los 700 y ahora supera los 900. Ha ganado unos 200, lo que supone un incremento del 28,5% en un periodo no demasiado largo.

«Y no tenemos dónde meterlos. No contamos con espacio para más grupos, no pueden seguir aumentando», explicó Asensio; que, a modo de ejemplo, señalaba que ya en Educación Física, tanto en el gimnasio como en el Pabellón del Ebro, coinciden dos grupos diferentes a la vez. También hay ocasiones en las que no pueden realizar desdobles por falta de huecos; sin olvidar que los ciclos de FP, con 78 alumnos, se imparten por la tarde porque no hay aulas disponibles por la mañana.

Los números son claros y la reivindicación de la dirección de ambos institutos conocida, por lo que llegados a este punto Cabrejas entiende que la iniciativa de reclamar ese tercer instituto «ya no nos compete a los centros. A quien le toca demandar la nueva instalación es a las Ampas y a la ciudadanía», concluyó.