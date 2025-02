El centro de mayores de la plaza de España, lugar de autogestión en Miranda por un día

Cristina Ortiz Miércoles, 19 de febrero 2025, 00:01 Comenta Compartir

El centro de ocio de la plaza de España se ha convertido en un punto de encuentro diario para un grupo de mujeres mayores que ... no perdonan un día su cita con las amigas y las cartas. Pero este lunes, la falta de comunicación entre distintos departamentos municipales las dejó en la calle. La conserje asignada había comunicado el viernes que no podría acudir y no se avisó a nadie que pudiera reemplazarla.

Pero las habituales, que estuvieron en la puerta más de media hora esperando, no se resignaron a quedarse sin partida. Nadie les había avisado del cierre. Eso sí, sabían que se había dejado depositada la llave en un establecimiento para que unos operarios pudieran hacer una reparación; y ellas, aprovecharon esa circunstancia, la pidieron. Abrieron la instalación, jugaron a las cartas y a las nueve de la noche, horario habitual de cierre, salieron, echaron de nuevo la llave y la devolvieron. Procedimiento que repitieron ayer; aunque en esta ocasión, el Consistorio envió al conserje del conservatorio para que de 18.00 a 21.00 horas, se hiciera cargo de la instalación. Eso sí, dejando sin nadie más a quien recurrir el centro musical. Las asistentes reconocían saber que no hicieron bien, porque se tomaron unas atribuciones que igual no les correspondían; pero tras media hora en la calle pasando frío vieron la oportunidad de poder mantener su rutina y la aprovecharon. Si bien, estar solas tampoco es lo que quieren, por el temor de que pueda acceder alguien o les pase algo. Lo apuntaban porque en ocasiones ha ido a abrir y cerrar la Policía Local. Pero aseguran que no es una situación puntual, sino que se repite con cierta frecuencia, por lo que creen que se debería tener en cuenta que no poder acudir ahí las deja en casa, sin alternativas. Por su parte, el concejal de Servicios Sociales, Pablo Gómez, lamentó el cierre puntual del lunes, pero señalando también que no siempre es posible sustituir al conserje en circunstancias sobrevenidas y que se intenta mantener abierto todo el año.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión

Temas

Miranda de Ebro