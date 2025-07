El Centro Joven de Miranda detecta la «necesidad»de concienciar sobre el uso del móvil

El Centro Joven es un lugar al que chicas y chicos de entre 12 y 16 años acuden, ya sea durante el curso escolar –los ... fines de semana–, o en los períodos vacacionales, como el verano, en este caso de lunes a viernes, para ocupar sus horas de ocio. Allí encuentran posibilidades ya sea participando en actividades o disfrutando con los juegos, tradicionales o modernos de los que disponen, además de con las siempre presentes videoconsolas.

La mayoría de los usuarios emplean su tiempo aprovechando los recursos que se ponen a su disposición, pero lo cierto es que en los últimos años los responsables de atender las necesidades de los adolescentes están percibiendo que hay «algunos chicos y chicas que muestran una gran dependencia del móvil, tanto es así que a veces, si les planteamos que lo dejen para realizar alguna actividad hay algunos que se niegan y que prefieren no participar», argumenta Noemí Davia, que entiende que estas actitudes son síntoma de problemas.

Así las cosas y, sabedores de que ya que la instalación es un espacio de ocio y que en esas dependencias no se puede prohibir el uso del teléfono móvil «estamos pensando en que en el próximo curso, cuando lleguen los nuevos usuarios, vamos a hacer una actividad que será obligatoria para todos en la que hablaremos de la necesidad de hacer un uso responsable del móvil. No tenemos claro si lo plantearemos como un taller, como un curso o una charla, no sé, pero algo vamos a tener que hacer».

Indica que al margen de intentar que los chicos y chicas que acuden al Centro Joven se percaten de que «no pasa nada por estar un rato sin estar pendiente del móvil, que no es bueno depender tanto y para todo de él», quieren también hacer ese taller para que sean conscientes de que «no se puede hacer cualquier cosa con el móvil. Nos está pasando que unos hacen fotos a otros sin su consentimiento y las envían a otros amigos por whatsapp. Cuando recibimos la queja tenemos que pedirles que borren esas fotos y muchos no entienden que se lo pidamos, no ven nada malo en invadir el espacio de otros sin su permiso».

La situación se está complicando cada vez más y a medida que pasa el tiempo, además, con usuarios de edades más tempranas. Así que cada día tienen más claro que «hacer esa actividad, de la que supongo que tendremos que informar a los padres de los chavales cuando se inscriban para el próximo curso, es algo muy pero que muy necesario».

En estos momentos es una idea y habrá que trabajar para darle la forma adecuada, habrá que establecer si serán los habituales monitores los que la dirijan o ver si se plantea a la Concejalía para que se cuente con algún profesional especializado pero «sea como sea no podemos dejarlo pasar durante más tiempo, es una situación que tenemos que afrontar», explica Davia.

Viaje inolvidable

Llegará, pero mientras tanto en el Centro Joven, al que acude una media de veinticinco o treinta usuarios al día «de modo dispar, pero estamos en esos números y que es inferior a la de usuarios en invierno que suelen ser unos ochenta cada jornada», propone actividades para los mirandeses más jóvenes que aprovechan este espacio municipal para ocupar su tiempo de ocio.

El centro abre ahora en verano, de lunes a jueves por la mañana, entre las diez y media y las dos y cuarto, y los viernes de once a dos. Tiempo en el que pueden acudir los 215 socios; usuarios que en función de su edad han abonado 15 euros –los que tienen entre 12 y 14 años–, o 20 los que se encuentran en la franja de entre 15 y 16 años.

Según la época del año en la que nos encontremos se organizan por parte de la coordinadora y los monitores, dos en este momento, actividades específicas. En estos momentos «la campaña que estamos realizando durante el trimestre es una que hemos llamado 'Un viaje inolvidable' porque el 29 de agosto nos marchamos al parque de atracciones de Madrid».

Un viaje que les costará más o menos a los usuarios del Centro Joven en función de los puntos que hayan conseguido después de participar en los talleres y actividades que se proponen día a día. «Están participando una media de diez o doce en cada una de ellas».

Quienes acuden al centro ya conocen la programación hasta septiembre. La actividad más inmediata, la de mañana, es un taller de camisetas teñidas. En esta semana también se propondrán retos de habilidades, un torneo de Brawl Stars, un taller de posavasos emoji y juegos del frigorífico.

En definitiva, una opción más entre las que se ofrecerán para que los mirandeses más jóvenes puedan ocupar su tiempo libre durante este verano.