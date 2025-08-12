El Centro Histórico de Miranda adelanta su peatonalización esta semana Se cerrará a la circulación de vehículos el jueves 14 a las 20.00 horas

La medida de cierre al tráfico de parte del Centro Histórico los fines de semana está activa desde el 28 de junio.

Cristina Ortiz Martes, 12 de agosto 2025, 14:48

Miranda adelanta esta semana la peatonalización del Centro Histórico a al jueves, teniendo en cuenta que el 15 de agosto es festivo nacional. Desde el día 14 a las 20.00 horas la Parte Vieja quedará cerrada al tráfico rodado, aunque se permitirá el paso del autobús urbano, los taxis y los vehículos de emergencia. El corte afectará al puente de Carlos III y a la calle Independencia.

«Al tratarse de la operación salida de agosto se espera tráfico y, por este motivo, se ha decidido retrasar el corte a las 20.00 horas del jueves en vez de las 16 horas, como se hace los sábados», aclara la concejala de Medio Ambiente, María Cueva.

La circulación de vehículos se reanudará el sábado por la mañana, volviéndose a cortar el tráfico ese día a las 16.00 horas y hasta el domingo a media noche.

Esta medida, vigente desde el 28 de junio, tiene como objetivo establecer una zona de bajas emisiones que mejore la calidad del aire en áreas urbanas, reducir la contaminación atmosférica y mitigar los efectos del cambio climático.

Temas

Miranda de Ebro