El centro de educación especial de Miranda figura en el presupuesto más alto de la historia de la Junta La cuenta alcanza los 15,7 millones de euros tras aumentar en un 7,9% respecto al año pasado

Raúl Canales Miranda de Ebro Martes, 14 de octubre 2025, 19:15

El centro de educación especial es uno de los proyectos incluidos en el presupuesto regional aprobado ayer por la Junta, el más alto de la historia de Castilla y León al alcanzar los 15,7 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 7,92 % respecto a las cuentas del año pasado.

Fernández Mañueco asegura que «son unas cuentas expansivas y realistas, acordes con las necesidades de la comunidad y enfocadas en consolidar la excelencia de sus servicios públicos y potenciar el crecimiento económico y la protección de las personas. Todo ello, a través de una inversión eficiente e innovadora como impulso a la competitividad, y con una especial atención al desarrollo rural como motor de igualdad y cohesión social y territorial».

Según la Junta, el presupuesto tiene una orientación claramente social al destinar a las áreas funcionales de Sanidad, Educación y políticas sociales un total de 10,4 millones. «Esto supone que más de 8 de cada 10 euros del gasto de las consejerías se destinan a servicios de calidad en las políticas sociales», destaca Fernández Mañueco, quien destaca el incremento de las partidas del Bono Nacimiento en todos los tramos, lo que permitirá duplicar las ayudas por hijo, pasando del máximo de 2.500 euros a 5.000 euros.

Por otro lado, con el objetivo de facilitar la accesibilidad de las personas mayores en Castilla y León y potenciar su calidad de vida, el Ejecutivo autonómico contempla una partida de 10 millones de euros para sufragar los gastos del cambio de bañeras por platos de ducha en los hogares.

Además, en el ámbito de los Servicios Sociales, se van a incrementar los recursos para prestaciones a pacientes con ELA hasta los 2 millones de euros y en el ámbito de transportes se bonificarán los peajes de las autopistas en la comunidad.

