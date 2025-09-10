El Centro de Competencias Digitales de Miranda se frena y está lejos del centenar de empleos

El Centro de Competencias Digitales no logra crecer y sigue lejos del objetivo de superar el centenar de empleos que confiaba en alcanzar a finales ... de 2024. Tiene la mitad, pese a las diversas ofertas de empleo y cursos de formación realizados desde que se puso en marcha la sede de Logirail en la ciudad a mediados de 2021.

Entonces se planteó como hito el alcanzar entre 110 y 125 trabajadores a finales de 2022; periodo que se acabó ampliando en dos ejercicios. Logirail se dio un segundo plazo que llegaba hasta finales del pasado ejercicio y que se volvió a incumplir. La realidad del centro está muy lejos de esas cifras.

En estos momentos, tal y como confirmaban desde la compañía, la plantilla la conforman 53 personas, de las que 11 se han incorporado a lo largo de este ejercicio. Y, de ellas, según señala la empresa «las últimas 5 incorporaciones se produjeron el pasado mes de julio, lo que refleja un crecimiento sostenido en la actividad del centro».

Pero lo cierto es que las contrataciones formalizadas en lo que va de año ni siquiera logran compensar las salidas, si se tiene en cuenta que la base arrancó en 2024 con 55 profesionales vinculados al Centro de Competencias Digitales de Miranda y año y medio después hay dos menos.

Cifra que se podría alcanzar si se lograran cubrir las tres vacantes que publicita Logirail a través de su propia web y que también se pueden consultar en Miranda Empresas. Los procesos de selección abiertos buscan incorporar dos perfiles senior especializados en Power Apps y uno junior en Power B. Profesionales a los que se les ofrece una jornada laboral de 38,35 horas semanales y a los que se pide, como mínimo, dos años de experiencia en desarrollo de aplicaciones y al menos uno trabajando con las herramientas requeridas.

Para intentar cubrir las vacantes que se van generan, algo que resulta imprescindible para podar atender una mayor carga de trabajo y, al mismo tiempo, ir acercándose al objetivo de la plantilla que se puso sobre la mesa cuando se inauguró el centro, Logirail sigue realizando en las instalaciones de Bayas acciones formativas selectivas, orientadas a facilitar la empleabilidad y eventual incorporación de nuevos perfiles técnicos.

La más reciente se celebró en junio, centrada en Power Apps y Power BI. Capacitación que, valoraba la empresa, contó «con una participación activa» pero que no ha sido suficiente para captar al personal necesario, ya que son esos los puestos que se ofertan en estos momentos.

De hecho, desde Logirail se reconoce que se opta por impartir programas propios de formación como parte del compromiso de la compañía por el desarrollo del talento local;pero, aún así, son muchos los «retos» que existen de cara a la «captación de determinados perfiles técnicos, en un sector donde la movilidad es muy elevada». De ahí que también se esté trabajando en poner en marcha medidas que permitan «facilitar la transición de los alumnos formados hacia su integración laboral».

De momento, mientras la plantilla no supere las 62 personas, Logirail podrá mantener su sede en el edificio Poliba de Bayas. Ese es el máximo de puestos habilitados en los espacios alquilados a la espera de que se realice algún avance en la construcción de las nuevas dependencias del CCD en un inmueble de oficinas en la base de mantenimiento de material remolcado.

Los trabajos fueron adjudicados por 495.919 euros (IVA incluido) a Cupar Construcciones y Reformas hace algo más de dos años y tenía ocho meses para ejecutar el proyecto. Pero las obras no se han realizado. Se paralizaron hace un año al detectarse daños de consideración en la cubierta. Hasta el punto de que Renfe valoró la posibilidad de tirarlo y hacer un inmueble nuevo para Logirail. Pero esa idea también se acabó descartando y ahora el proyecto se encuentra en un impasse, a la espera de que se tome una decisión sobre qué hacer.