El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
La empresa tiene su sede en la ciudad en parte del edifico Poliba en Bayas. Avelino Gómez

El Centro de Competencias Digitales de Miranda se frena y está lejos del centenar de empleos

Logirail, que se había marcado el objetivo de tener entre 110 y 125 trabajadores a finales de 2024, tiene 53 empleados en Bayas

Cristina Ortiz

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 00:09

El Centro de Competencias Digitales no logra crecer y sigue lejos del objetivo de superar el centenar de empleos que confiaba en alcanzar a finales ... de 2024. Tiene la mitad, pese a las diversas ofertas de empleo y cursos de formación realizados desde que se puso en marcha la sede de Logirail en la ciudad a mediados de 2021.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Una riña entre «okupas» de La Bilbaína acaba con dos coches en el campo de golf
  2. 2

    Espacios libres de vapeadores pero sin empaquetado neutro, las claves de la nueva ley antitabaco
  3. 3

    La exesposa de Ábalos: «¿El dinero? Que miren en su pasaporte, no ha parado de viajar tras dejar el ministerio»
  4. 4 La pizzería bilbaína Demaio sube 17 puestos y se consolida entre las 100 mejores del mundo
  5. 5

    Otra protesta propalestina pone en jaque a La Vuelta y revienta la etapa de Landa
  6. 6

    Israel bombardea Qatar para asesinar a la cúpula de Hamás, pero sus líderes sobreviven
  7. 7 Jorge Javier Vázquez reaparece con su nueva imagen: «Los programas, como las caras, necesitan tiempo para asentarse»
  8. 8

    El 42% de los alumnos vulnerables deberían cambiar de colegio para evitar la segregación
  9. 9

    Miles de palestinos se resisten a salir de Ciudad de Gaza pese a la orden de desalojo total del ejército
  10. 10

    Un dron ataca el barco de la flotilla de ayuda a Gaza en el que viaja Greta Thunberg

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El Centro de Competencias Digitales de Miranda se frena y está lejos del centenar de empleos

El Centro de Competencias Digitales de Miranda se frena y está lejos del centenar de empleos