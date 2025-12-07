El centro cívico anima a los más pequeños a crear sus regalos y sus propios belenes en Miranda La instalación municipal, incluida La Ludo, oferta talleres en las vacaciones navideñas para ayudar a las familias a conciliar

Los detalles navideños se pueden comprar o hacer;y, precisamente eso, es lo que propone el Centro Cívico Raimundo Porres a los más pequeños, que creen sus propios regalos, en alguno de los dos grupos organizados: un para los días 22, 23 y 26;y otro, para 29, 30 y 2 de enero. Ambos se llevarán a cabo de 10.00 a 13.30 horas y se dividirán los participantes en función de la edad, juntando a los que cursen de 1º a 3º de Primaria y a los que estén entre 4º a 6º.

Las inscripciones se abren el próximo martes día 9 y se podrán hacer hasta el 18 a las 14.30, enviando un correo a conserjeriacc@gmail.com y también en la propia conserjería del centro.

Igualmente, se ha organizado un concurso de belenes para que los más pequeños puedan demostrar su creatividad. Y es que se valorará la originalidad y los materiales empleados, entre otros factores. Se han establecido tres categorías, una para niños de 3 a 5 años, que tendrán que presentar un dibujo con motivos navideños;y otras dos, de 6 a 9 y 10 a 14, que pueden entregar belenes de cualquier tamaño y material. Los trabajos se presentarán directamente en el Raimundo Porres del 9 al 17, donde se expondrán y serán valorados por un jurado compuesto por miembros de la Asociación Belenista y dos más del propio centro. La entrega de premios será el día 19 a las 18.00 horas.

Al mismo tiempo, se ha previsto un taller de belenes que impartirá el colectivo mirandés que se dedica durante todo el año a esas tareas. Se impartirá los días 22 y 23 de 17.30 a 19.30 horas, y se crearán dos grupos, uno de 5 a 8 años y otro de 9 a 13. El plazo de inscripción también está abierto hasta el día 19.

Por último, La Ludo ha programado talleres a desarrollar los días no festivos de las navidades para que puedan conciliar las familias con niños nacidos entre el año 2020 y el 2022. El horario será de 10.00 a 13.30, aunque se podrá llevar a los menores desde las 8.30 y recogerlos hasta las 14.30, para aquellos que lo necesiten. Si bien, se especifica que en todos los casos deberán llevar agua y almuerzo y que sólo se puede optar a asistir en una de las dos semanas de actividad.

En este caso, el plazo de inscripción es del 15 al 18. Hay 18 plazas y la lista de admitidos se dará a conocer al día siguiente. En este caso, los inscritos deben estar empadronados en la ciudad y ser socios de este servicio municipal.

