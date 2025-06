El centro administrativo de la Junta en Miranda cubre 5 vacantes con el concurso de traslados

El centro administrativo de la Junta en Miranda está pendiente de que le asignen tres nuevos auxiliares administrativos una vez que se resuelva la OPE ... convocada para este fin de semana y pueda así cubrir los 'huecos' del registro, el área de Movilidad (antes Fomento) e Industria, de cara a agilizar boletines de instalaciones y consumo;pero, por lo que respecta a la resolución del concurso de traslados recientemente resuelto, la instalación no ha salido mal parada.

Sobre todo, porque va a incorporar a partir del día 24, que es cuando está previsto que tomen posesión, a un técnico medio para el servicio de Hacienda y otro en Vivienda. Dos plazas que estaban vacantes y que se consideraban muy necesarias. Y se van a cubrir con funcionarios de Miranda que vuelven a la ciudad, lo que confían en que ayude a que la cobertura se mantenga a largo plazo.

Además, en el área de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural se incorporará un Gestor Administrativo y un Técnico Facultativo; y a la de Medio Ambiente llega otro Agente medioambiental. En total, en este proceso de traslados se ha logrado cubrir 5 vacantes, a las que hay que sumar otros 4 cambios de plaza dentro del mismo centro de trabajo. Se trata, concretamente de tres cambios de área dentro de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio; y de otra que pasa de Movilidad al registro, a asumir la coordinación.

Movimiento que provoca la salida de la interina que ocupaba ese cargo, por lo que esa ventanilla de entrada a la administración va a seguir con dos personas. Seguirá faltando un puesto por cubrir, para el que ya tienen preparado todo el equipo necesario, incluido el ordenador; por la confianza de que esa sea una necesidad atendida en breve por los responsables regionales.

«Es una petición a la que están siendo receptivos. El registro es el motor del centro y si no funciona bien porque hay poco personal o porque se satura, la imagen que se ofrece no es la deseable, la de un servicio ágil y dinámico», apuntaban desde el centro administrativo de Miranda.

También se consolidan otras dos plazas, una en la Oficina de Trabajo y otra en Carreteras.

Sin salidas

Además, en estos movimientos de estabilización y traslados, Miranda no pierde personal. Sólo se marcha una persona pero porque era interina y su plaza en el registro va a ser ocupada en propiedad. Por tanto, se queda sin hueco, no puede haber dos personas en una misma 'silla' y no se puede pasar automáticamente a la otra que queda libre en ese mostrador.

De todos modos, el centro administrativo no tiene cubierta toda su plantilla.La Relación de Puestos de Trabajo (RPT) de la sede de la Junta en la ciudad, entre funcionarios y personal laboral, incluye 57 personas, pero son 49 las plazas que todavía están ocupadas. Entre las 8 que no lo están, además de la de registro, está una de gestión administrativa, otra en Trabajo, dos más en Medio Ambiente y otra en Movilidad, por ejemplo.