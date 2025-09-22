El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Laura García, técnica de Empleo de Cruz Roja, junto a una de las participantes en el programa, Griselis Santiago. E. C.

Un centenar de jóvenes se acerca a Cruz Roja Miranda para mejorar sus opciones laborales

Sus cursos, que retomarán en octubre, han facilitado el acceso a un empleo a 18 personas en menos de medio año

Cristina Ortiz

Lunes, 22 de septiembre 2025, 00:04

Trabajo hay. El descenso del paro y la creciente presencia de empresas logísticas, multiplican las ofertas. Pero eso, por sí solo, no garantiza un empleo. ... Firmar un contrato requiere pasar un filtro de selección de personal y para tener más posibilidades, la formación es un argumento de peso. Se necesita capacitación específica del sector.

