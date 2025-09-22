Un centenar de jóvenes se acerca a Cruz Roja Miranda para mejorar sus opciones laborales

Trabajo hay. El descenso del paro y la creciente presencia de empresas logísticas, multiplican las ofertas. Pero eso, por sí solo, no garantiza un empleo. ... Firmar un contrato requiere pasar un filtro de selección de personal y para tener más posibilidades, la formación es un argumento de peso. Se necesita capacitación específica del sector.

Eso es lo que trata de ofrecer Cruz Roja a través del programa de empleo para jóvenes, especialmente en situación de vulnerabilidad, que ha retomado hace unos cuantos meses en la ciudad, tras varios ejercicios sin tener activa ese área específica. Y, a tenor de los primeros resultados, era algo necesario. Los cursos se están llenando, incluso en verano y un buen porcentaje de los participantes han encontrado trabajo o han visto incrementar el número de entrevistas para las que son requeridos. Por tanto, se puede decir que se está cumpliendo el objetivo buscado.

De momento, en el medio año que el proyecto está activo, ha brindado apoyo a casi un centenar de personas de menos de 30 años, concretamente a 95. De ellas, 60 han recibido orientación personalizada, 32 han asistido ya a cursos formativos y de éstas, 18 han accedido al mercado laboral nada más acabar las clases en Cruz Roja. Más de la mitad, a los que hay que sumar participantes que han decidido seguir mejorando su capacitación y se han matriculado en diferentes grados de FP.

Así que para dar oportunidad a esos y al resto de los que se puedan ir apuntando, la entidad va a poner en marcha en octubre módulos de Conducción de Carretilla y Almacén (en el anterior no pudieron admitir a todos los interesados ), Comercio y Supermercados, y Estética y Uñas. Tres ámbitos laborales distintos pero todos con demanda de personal. De hecho, si los han elegido es por la necesidad que les ha trasladado empresas con las que colaboran y a las que consultan sus vacantes, para enfocar la capacitación a cubrir esos puestos.

Aunque la tarea de Cruz Roja va mucho más allá de ofrecer esa formación específica para un empleo concreto. El programa busca ofrecer una atención integral;algo que, de partida, pasa por escuchar a los jóvenes, conocer sus inquietudes, sus intereses y, a partir de ahí, trabajar en la elaboración del currículum, practicar las entrevistas de trabajo, la comunicación en positivo y ofrecer cursos en los que concurran de alguna manera los intereses de los jóvenes y la demanda de perfiles de las empresa.

«Es muy relevante formarlos en algo que sea empleable y tenga salidas, para que reciban ese empuje para su primer trabajo o mejora profesional. Les acompañamos en todo el proceso, incluso si después del curso quieren seguir estudiando. Les apoyamos en esa búsqueda académica, porque muchas veces no saben qué hacer, qué puede tener más salidas laborales...», explicó Laura García, técnica del área de Empleo.

Perfil heterogéneo

El perfil de los jóvenes que, hasta la fecha, se han acercado a Cruz Roja es muy heterogéneo, desde gente con títulos universitarios y másteres a otros con estudios primarios y algunos que apenas hablan español. También, de momento, ha estado muy equilibrada la participación de mujeres y hombres. Pero con todos ellos se trabaja con el mismo objetivo: «que consigan un trabajo».

Y en que lo logren se involucran todos los departamentos, no sólo el de Empleo. «Estamos interconectados todos los compañeros de la Asamblea, por lo que podemos ayudar en muchísimos ámbitos de la vida de una persona, no sólo en el formativo», reconocía García.

Pero evidentemente, el éxito del programa no depende únicamente de que haya participantes, aunque sean esenciales. También es necesario contar con el respaldo de las empresas y lo están teniendo, aunque luego es responsabilidad de cada participante los cursos ganarse la confianza. «El networking es muy importante y así lo hacemos saber a cada uno de los que vienen aquí. Nosotros les podemos dar las herramientas, acompañarlos en la búsqueda de empleo, gestionar ofertas... pero son ellos los que se tienen que implicar. De hecho, están aquí formándose durante 150 horas y es algo que hay que poner en valor. Además, nosotros también vamos adaptando nuestro programa a la demanda», apuntaba la técnica del programa.

Y en eso seguirán trabajando también de cara a 2026, en el marco del programa PICE de capacitación y empleabilidad de jóvenes, con el objetivo de que, al menos logren atraer a tantos como en este ejercicio, que consideran «bastante exitoso». Tampoco se cierran a trabajar con otro perfil de personas, por encima de los 30, pero eso pasaría por poder acceder a alguna subvención o plan con apoyo económico. Será algo que tratarán de estudiar.«Para nosotros sería muy enriquecedor. Nada nos gustaría más que poder crecer en el área de empleo y ayudar a mucha gente más», reconocía García.

Pero mientras, continuarán tratando de contribuir a que disminuya el paro juvenil y que ese colectivo pueda crear su propio proyecto de vida con un trabajo.

En primera persona

Es algo que espera lograr, en el corto plazo, Griselis Santiago, de 28 años. Una de las alumnas que pasó parte del verano formándose como carretillera y moza de almacén. Una actividad que nunca se había planteado, pero a la que le ha acabado cogiendo el gusto. Y eso que llegó a Cruz Roja casi por casualidad, acompañando a una amiga y se apuntaron las dos al curso.

Y lo que le propusieron le enganchó, porque además de haber mucho trabajo, también valora de manera muy positiva el que se haya combinado de verdad teoría y práctica en el curso. Sobre todo porque nunca antes se había puesto al frente de una carretilla. Además, «pensaba que era un trabajo de hombres. Luego vi que no. Y todo el conocimiento es bueno, porque también he aprendido a hacer currículum y me noto mucho más suelta en las entrevistas, hablo más, me expreso mejor. He notado mucho la diferencia, voy más segura».

Tampoco entonces tenía trabajo, así que por qué no probar. Su actividad laboral hasta el momento se había centrado en la hostelería, ayudando en la cocina y de camarera, pero con muy poca estabilidad y necesita algo con un horario fijo, cerrado, no que cambie de manera repentina cada día, para poderse organizar con su hija. De hecho, ella, por si acaso, pone «total disponibilidad».

Así que confía en conseguir pronto un contrato. Ya son varios los procesos de selección en los que está inmersa de cara al sector logística o comercio. «Ahora puedo optar a un abanico más amplio de ofertas de trabajo, antes mis opciones eran más reducidas». Al mismo tiempo, no descarta seguir formándose si surge alguna oportunidad que le resulte interesante. «Recomiendo estos cursos a todo el mundo, son muy buenos. Además, están muy pendientes de avisarnos de todas las ofertas que surgen», zanjó.