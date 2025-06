Cata de arroces en el monte en Miranda

Sanjuanín es sinónimo de paella. Se participe en el concurso o no, muchas cuadrillas la tienen como plato fijo del martes en el monte en ... sus más variadas recetas; aunque, a tenor de las presentadas al certamen que organiza la Cofradía de San Juan del Monte, triunfan las de marisco. Mejillones y langostinos no pueden faltar. Luego cada uno tiene sus trucos y su toque. En esta ocasión el primer premio fue para Iker Carretero, de Los 40 Principales, que reconocía que había tenido «la suerte del principiante».

De hecho, señalaba que se apuntó casi por casualidad y que había acudido por no desapuntarse después de estar inscrito. Así que se levantó a las diez de la mañana para ir a hacer la compra y elaborar el fumé, que ya subió hecho porque «no tenemos la misma infraestructura en la caseta», donde la preparó antes de presentarla en la Cofradía, para que la probara el jurado que le dio su visto bueno.

Luego le tocaría la cata en la cuadrilla, aunque la receta que había preparado era para cuatro y estaban unos 30. Así que justo para poder probar. En su caso el menú general también era arroz.

Avelino Gómez

El segundo premio fue para Los Silenciosos, con una paella que elaboró Soraya, junto a su hijo Eduardo y Sandra, la novia de éste; aunque el encargado de hacer la compra fue el presidente de la cuadrilla, que también optó por el marisco. Todos estaban encantados con el reconocimiento, porque lo importante es que habían disfrutado mucho haciéndola, pese a que habían tenido que improvisar en algún momento porque no tenían todos los medios y utensilios que necesitaban.

«Como le hemos puesto mucho entusiasmo, cariño y muchas risas, creo que estaba buena», explicaba Soraya; que tenía claro que lo importante era disfrutar del día y que si se habían animado a participar era para que se siga manteniendo un concurso que ya forma parte de la tradición de las fiestas. De hecho, no pensaba que su paella iba a entrar en el podium de las tres elegidas, porque «viene gente con mucho nivel y que se lo prepara en casa, haciendo unos fumés muy exquisitos. Yo todos los años digo que también lo voy a hacer, pero luego llega San Juan y no me da tiempo», reconocía.

El tercer premio fue para La Parranda. En total fueron trece las cuadrillas participantes, si bien los Hijos de la Antonia, presentaron dos, como suelen hacer todos los años.

Pero el de paellas no fue el único concurso de la mañana. No faltó el de dibujo, que ganó Jon Cortés, en la categoría de hasta 6 años;Edgar Barrasa, en la de 7 a 10; y Amelia Sáez, de 11 a 15.