Castilla y León y La Rioja refuerzan la coordinación en zonas limítrofes a través del 112 La directora regional de Protección Civil, Irene Cortés, ha negociado un protocolo de actuación con la comunidad vecina de Miranda

Aunque la coordinación en materia de emergencias de protección civil entre Castilla y León y La Rioja siempre ha sido correcta y los equipos humanos intervinientes han colaborado y usado estrategias comunes para gestionar con éxito una emergencia fronteriza, la firma de un protocolo de actuación siempre suma. Y eso es lo que han querido hacer ambas administraciones con la rúbrica de un protocolo que pone por escrito una manera de actuar compartida en el abordaje de las emergencias que ambas partes saben que funciona porque la han puesto en práctica en más de una ocasión.

Pero como las emergencias nunca son idénticas ni los equipos humanos son estáticos se considera esencial poner negro sobre blanco la experiencia y avalarla formalmente como procedimiento a la hora de enfrentarse a una emergencia limítrofe en zonas como Miranda, aunque dejando claro que materia de emergencias de protección civil, los protocolos de actuación deben estar vivos, con la posibilidad de introducir los cambios que mejoren la gestión.

Si bien, hasta que surja la necesidad de un cambio, mantendrán su tenor literal los dos protocolos que han suscrito el Consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, por parte de la Junta y la Consejera de Salud y Políticas Sociales, María Martín Díez, por parte del Gobierno de La Rioja.

Este protocolo formaliza el procedimiento que han de seguir los centros de atención de llamadas de emergencia 112 para la correcta gestión de los incidentes que se produzcan en las zonas limítrofes de ambas comunidades, cuando la llamada de emergencia se realiza desde una pero se recibe en la limítrofe y cuando una persona desde una comunidad, comunica al 112 una emergencia que ya está en curso en el territorio de la otra comunidad.

Se establecen como puntos clave que el incidente sea atendido por la comunidad autónoma en la que se localiza, que se traslade de forma inmediata al otro centro 112 toda la información de la que se dispone; que el incidente se comunique de forma inmediata a los servicios de emergencia que han de activarse y que los servicios de emergencia de ambas regiones actúen coordinadamente en la resolución eficaz del incidente.

El protocolo, asegura la directora de la Agencia de Protección Civil de Castilla y León, Irene Cortés, «garantiza que en ningún caso las cuestiones competenciales puedan poner en riesgo la gestión eficaz y eficiente del incidente pues se prevé que ante cualquier duda, el incidente sea gestionado por el centro 112 receptor de la llamada».

