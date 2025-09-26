Castilla y León mejorará 1.000 kilómetros de red eléctrica para ganar capacidad energética

Castilla y León genera energía suficiente para atender su demanda actual y futura, pero 15.000 millones de inversiones productivas están en este momento en ... el aire por no tener garantizado 'un enchufe' al que conectarse; y, hacerlo, pasa por invertir en la red de transporte y distribución. Dos necesidades que este viernes en Madrid trasladaban los consejeros de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, y el de Medio ambiente, Suárez Quiñones, al secretario de Estado de Energía, Joan Groizard, que se comprometía a reforzar más de 1.000 kilómetros de red existente para incrementar la capacidad energética.

Acción que conllevará la mejora en 130 posiciones de las redes de transporte y distribución -de los enchufes, tal y como matizaba el propio secretario de Estado- y 42 intervenciones en subestaciones.

Un fortalecimiento que, según responsables del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), permitirá materializar iniciativas industriales estratégicas para la comunidad autónoma y el conjunto del país, especialmente en zonas de transición justa. Se prevé, aseguraban, «habilitar la red para impulsar proyectos de descarbonización industrial, de producción de hidrógeno y nuevos combustibles, de fabricación de equipos relacionados con el proceso de transición ecológica… La electrificación del transporte, destacando el ferrocarril, también tendrá cabida».

La propuesta inicial de planificación también prevé mantener el impulso en la integración de generación renovable –solar y eólica–, así como almacenamiento, incluyendo nuevo bombeo hidroeléctrico.

Resumen de un encuentro que Joan Groizard calificaba de «fructífero y productivo», de cara a la planificación energética hasta 2030 y para poner sobre la mesa las principales necesidades de la Junta de Castilla y León en esa materia. Todo ello con el objetivo de «dar respuesta a demandas industriales de grandes proyectos estratégicos, de empresas de referencia a nivel nacional e internacional que llegan a Castilla y León buscando esa energía limpia y competitiva».

Y es que no pasó por alto el secretario de Estado de Energía que la región es «puntera en la generación de energía renovable y eso atrae proyectos industriales, tanto grandes como de pymes, distribuidos en el territorio».

Territorios cuya opinión, aseguraba Groizard, se quiere tener en cuenta de cara a fijar la Planificación con horizonte 2023. «El objetivo de lanzar este documento a información pública es que las diputaciones, ayuntamientos, polígonos, empresas... puedan hacer sus propuestas y alegar; para, al final, terminar con la mejor red eléctrica que dé respuesta a las necesidades industriales de todos. Es la prioridad».

Precisamente eso es lo que lleva tiempo reclamando poder hacer el Consistorio mirandés, que ha solicitado en varias ocasiones que se escuche la voz de los municipios. Algo esencial para Miranda que, en estos momentos, tiene pendiente poder ofrecer potencia energética a 4 proyectos que generarían 600 empleos.

Tras un análisis detallado de todas las peticiones de acceso recibidas, la propuesta inicial de planificación del MITECO estima atender demandas por 27,7 GW para proyectos con conexión a la red de transporte; así como habilitar otros 5,3 GW de apoyo a las redes de distribución, cifra que puede redundar en una capacidad mayor en estas redes en función de la configuración en cada caso.

A este volumen de capacidad, equivalente al 85% de la demanda máxima actual, se le añadirá progresivamente la capacidad que se libere cuando caduquen, a los cinco años de haber sido otorgados, los derechos de acceso concedidos desde 2020 para grandes proyectos que no hayan logrado ejecutarse.

La Planificación con horizonte 2030 prevé una inversión superior a los 13.500 millones de euros.