Juan Carlos Suárez-Quiñones y Carlos Fernández Carriedo, con Joan Groizard en la reunión mantenida este viernes. E. C.

Castilla y León mejorará 1.000 kilómetros de red eléctrica para ganar capacidad energética

Es un compromiso alcanzado este viernes en la reunión de Fernández Carriedo y Suárez-Quiñones con el secretario de Estado de Energía

Cristina Ortiz

Viernes, 26 de septiembre 2025, 18:50

Castilla y León genera energía suficiente para atender su demanda actual y futura, pero 15.000 millones de inversiones productivas están en este momento en ... el aire por no tener garantizado 'un enchufe' al que conectarse; y, hacerlo, pasa por invertir en la red de transporte y distribución. Dos necesidades que este viernes en Madrid trasladaban los consejeros de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, y el de Medio ambiente, Suárez Quiñones, al secretario de Estado de Energía, Joan Groizard, que se comprometía a reforzar más de 1.000 kilómetros de red existente para incrementar la capacidad energética.

